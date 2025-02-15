桃園魯冰花季28日登場 12公頃花海展現客家文化魅力

桃園市客家局、農業局表示，每年都廣受歡迎的魯冰花季28日（周五）登場，今年特別擴大魯冰花的種植範圍，納入台灣客家茶文化館周邊農地，由10公頃增至12公頃，打造更壯觀的魯冰花海。

市府也配合「小龍年遊大龍門」的旅遊品牌，於龍潭區規畫5大主題園區與6條特色遊程，讓遊客不僅能賞花，更能透過茶席、擂茶、米食手作等互動體驗，感受客家茶鄉的獨特魅力。

桃園市長張善政昨天出席宣傳活動，指出魯冰花季是龍潭區重要的花季活動，結合龍潭獨特的丘陵景觀與茶鄉風貌，讓桃園的山水美景更顯迷人。客家文學大師鍾肇政「魯冰花」著作不但成為經典小說，還刻劃出客家人勤奮樸實的精神，也讓魯冰花成為客家文化的重要意象。桃園的魯冰花主要種植於客家聚落，涵蓋大北坑、三洽水等地，一直是許多遊客喜愛的賞花景點，今年魯冰花花季適逢228連假，誠摯邀請市民朋友於連假期間來到龍潭，一同感受這片土地的自然魅力與人文風情。

客家局表示，位於大龍門觀光廊帶的龍潭大北坑，不僅是全台最早種植魯冰花的地區，也是著名的茶產業重鎮，周邊更有許多知名觀光景點與客家美食餐廳。今年魯冰花季的賞花範圍涵蓋大北坑、三洽水社區及台灣客家茶文化館，並於5大主題圈區規畫許多如客家茶席品茗、粢粑手作、採茶、茶館探險闖關等客家文化體驗活動。