桃園魯冰花季28日登場 12公頃花海展現客家文化魅力
桃園市客家局、農業局表示，每年都廣受歡迎的魯冰花季28日（周五）登場，今年特別擴大魯冰花的種植範圍，納入台灣客家茶文化館周邊農地，由10公頃增至12公頃，打造更壯觀的魯冰花海。
市府也配合「小龍年遊大龍門」的旅遊品牌，於龍潭區規畫5大主題園區與6條特色遊程，讓遊客不僅能賞花，更能透過茶席、擂茶、米食手作等互動體驗，感受客家茶鄉的獨特魅力。
桃園市長張善政昨天出席宣傳活動，指出魯冰花季是龍潭區重要的花季活動，結合龍潭獨特的丘陵景觀與茶鄉風貌，讓桃園的山水美景更顯迷人。客家文學大師鍾肇政「魯冰花」著作不但成為經典小說，還刻劃出客家人勤奮樸實的精神，也讓魯冰花成為客家文化的重要意象。桃園的魯冰花主要種植於客家聚落，涵蓋大北坑、三洽水等地，一直是許多遊客喜愛的賞花景點，今年魯冰花花季適逢228連假，誠摯邀請市民朋友於連假期間來到龍潭，一同感受這片土地的自然魅力與人文風情。
客家局表示，位於大龍門觀光廊帶的龍潭大北坑，不僅是全台最早種植魯冰花的地區，也是著名的茶產業重鎮，周邊更有許多知名觀光景點與客家美食餐廳。今年魯冰花季的賞花範圍涵蓋大北坑、三洽水社區及台灣客家茶文化館，並於5大主題圈區規畫許多如客家茶席品茗、粢粑手作、採茶、茶館探險闖關等客家文化體驗活動。
為進一步推廣桃園客庄觀光旅遊，今年魯冰花季也推出6條魯冰花主題小旅行，邀請大家在春天時分到訪龍潭漫遊金色花海、走讀茶文化館、茶廠巡禮，並與在地創生團隊及社區一同體驗茶農便當和植物槌染平安絭等多個特色遊程，體驗桃園滿滿的客庄人文風情。今年魯冰花季2月28日至3月7日舉行，更多活動詳情，可至「2025魯冰花季」官網及「魯冰花季-客庄生活・美學・文化復興事」臉書粉絲團查閱。
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