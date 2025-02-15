新竹縣推4部育兒指導影片 加入手語翻譯更友善
為打造友善育兒環境，新竹縣政府推動「免費育兒指導服務」，育有6歲以下孩童的家庭可免費申請，今年再推出4部育兒指導影片並加入手語翻譯，讓有需要的家庭都能先透過影片，輕鬆學習育兒知識。
新竹縣長楊文科指出，隨著新竹縣人口穩步成長，截至今年1月底已達59萬4910人，縣府致力於減輕家長育兒壓力，特別拍攝一系列影片，協助家長學習多元的教養方式與親職照顧知能，4部育兒指導影片已於2月上架「新竹縣政府」Youtube頻道，歡迎有需要的民眾多加利用。
新竹縣社會處表示，4部影片內容各具特色且豐富實用，「小小勇者」溫暖教導家長如何與孩子相互陪伴與學習，在成長的酸甜苦辣中攜手感受幸福；「親子同樂的家庭整理小技巧」巧妙地將居家整理變成親子互動的趣味時光；「換個說話方式，家長都是神隊友」則傳授實用的親子溝通祕訣；「親子閱讀超Easy」輕鬆分享親子共讀的精髓。
此外，社會處自2020年起推動「免費育兒指導服務」，2024年共計服務216戶家庭，提供到宅育兒指導達2505人次。新竹縣育有6歲以下孩童的家長、爺爺奶奶（外公外婆）及主要照顧者皆可申請，服務內容包括親職示範、餐點預備、家務指導與親職諮詢等，協助家長解決育兒難題。
今年免費育兒指導服務已開放申請，歡迎民眾填寫線上申請表單，或來電洽詢03-5518101分機3259社會處兒少及家庭支持科張社工。
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