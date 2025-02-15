新埔天穿日踩街明登場 新住民泰式花燈首度亮相

新竹縣新埔鎮一年一度的天穿日花燈踩街活動即將於明晚登場，今年不只有由壯丁合力推動的傳統大型花燈，更首次加入新埔鎮內立社區發展協會新住民關懷據點的參與，帶來富有泰國文化特色的花燈和傳統舞蹈表演，為客家特色活動增添多元文化色彩。

「南蜂炮、北天燈，會動的花燈在新埔」，社會處指出，新竹縣目前已有1萬5千多位新住民，占全縣人口2.6%。縣府透過設立新住民關懷據點，提供新住民及其家庭各項關懷服務，並鼓勵新住民參與在地文化活動。新埔鎮內立社區發展協會新住民關懷據點也參與花燈踩街，展現了新住民積極融入在地社區的成果。

社會處表示，新住民姐妹們，也以泰國傳統的Baci Ceremony祝福儀式為發想，精心打造泰式花燈，更將在創意花燈前表演泰國傳統舞蹈，為這座象徵祝福的花燈增添動態之美，增添異國風情，讓現場民眾在欣賞獨特的會動花燈之餘，也能感受多元文化的魅力。