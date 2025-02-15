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通勤族注意！永寧轉運站啟用 桃園10條公車路線微調

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
新北永寧轉運站下周一啟用，桃園10條公車路線將配合微調停靠點。圖／桃園市交通局提供
新北永寧轉運站下周一啟用，桃園10條公車路線將配合微調停靠點。圖／桃園市交通局提供

桃園受雙北外溢效應，移入人口眾多，通勤需求也大，新北永寧捷運站旁的轉乘點常見民眾大排長龍，又因缺少遮風避雨設施，被詬病已久；北北桃為此合作建置永寧轉運站，17日啟用，桃園將有十條公車路線配合微調，市府交通局呼籲民眾注意。

配合永寧轉運站啟用微調的桃園公車路線有709、709A、709B、710、710A、712、713、715、716和717，原本停靠點是走出捷運站2號出口後的右側行人空間與4號出口外的人行道，17日中午12時之後所有班次均改為出捷運站後，左轉步行約百公尺的轉運站。

交通局指出，永寧捷運站是台北出地、新北建設、桃園負責維護管理的合作模式，由於微調路線總計328班次，事關八德、大溪和龍潭等地通勤族權益，因此加強宣導。另為確保啟用後運作順暢，已邀請業者實車試跑，新北市政府也針對交通動線改變調整周邊號誌時間。

以往桃園通勤族常抱怨709等公車「尖峰期間難擠上車、離峰時間難等到車」，認為原本的候車點缺乏遮風避雨設施，冬天等車得忍受寒風刺骨，期待轉運站能改掉長久問題。

交通局長張新福表示，永寧轉運站考量乘客使用便利，設有候車亭避雨，以及公車動態資訊顯示螢幕、候車座椅、無障礙等設施，還有人流監控系統，在候車人數較多時即時調派公車，緩解人潮壓力。

另外，轉運站啟用當周，桃園市交通局也會在捷運2號、4號出口持大聲公、手舉牌，協助引導民眾，避免民眾資訊落差，錯過搭車時間，耽誤行程。

新北永寧轉運站下周一啟用，桃園10條公車路線將配合微調停靠點。圖／桃園市交通局提供
新北永寧轉運站下周一啟用，桃園10條公車路線將配合微調停靠點。圖／桃園市交通局提供

公車 捷運 桃園

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