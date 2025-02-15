聾盲人士洽公無法溝通 議員籲竹市府增設觸覺手語翻譯

新竹市政府雖有手語翻譯及視障者生活重建服務專業人員，卻有聾盲人士到市府申辦業務時，因無法溝通權益受損。新竹市議員林彥甫建議，應固定時段提供盲人手語翻譯服務。市府則表示，將評估採用科技輔具協助溝通。

林彥甫指出，近期有視障團體反映，有聾盲人士到市府勞青處申請相關協助時，因勞青處未提供盲人手語，所以無法溝通，導致權益受損。市府雖設有手語翻譯與視障服務，但針對聾盲人士的翻譯支援仍不足，建議勞青處、社會處等局處於每周固定時段提供盲人手語翻譯服務，便於聾盲人士申請辦理市府各項業務。

林彥甫進一步表示，政府對於聾盲人士的需求普遍忽視，甚至在Google搜尋「觸覺手語服務」，也難以找到相關資訊。他強調，聾盲人士同樣需要社會的關注，但目前的手語翻譯僅針對聽障者，而聾盲人士所需的「觸覺手語」卻少有人重視。

新竹市社會處表示，有關視聽障者的服務，由於手指語及觸覺手語的發展尚未成熟，如有相關需求，市府將評估採用科技輔具，例如電腦及點字觸摸顯示器，以協助溝通。

新竹市社會處說明，目前市府內具備手語翻譯丙級技術士證照的人員，並有負責視障者生活重建服務的專業人員，公務時段內均可於社會處身心障礙福利科提供聾人及視障者洽公相關服務。此外，市府亦委託中華民國聾人協會辦理手語翻譯服務（含視訊），進一步提升聾人及視障者的相關服務。