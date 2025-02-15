竹北仁義市場改造 規畫親子場域

新竹縣竹北市近年發展迅速，竹北市公所因應民眾消費型態改變，向經濟部爭取1450萬元改造仁義市場，除了調整動線與照明，也規畫親子共享生活場域，民代樂見老舊市場有所改變，也盼公所留意施工期間的安全問題。

竹北市仁義市場設立逾40年，過去因市場出入口多達8個，動線複雜容易迷失方向，採光問題也被民眾詬病，鮮少年輕人願意走進去，消費族群逐漸老化，市場競爭力也逐漸削弱。

市公所因應民眾消費型態改變，爭取到中央補助改造，即日起至26日二樓空間停業整修，其他空間將分段改善，改善項目包括天花板管線整理、優化採光和增加指引標示等，預計今年第3季完工。

市長鄭朝方表示，為吸引年輕家庭進入市場，此次改善特別將2處閒置空間改造成親子友善區域，讓逛市場不再只能採購，也能是親子共享的生活場域。

仁義市場整修改善，地方民代樂見，但盼市公所除了美化之外，也能注意其他問題。市民代表彭竣志指近期工安議題受重視，呼籲翻修時要注意工程安全，也盼能增加在地美食攤商進駐。

代表陳禹同指出，這次整理管線、讓光線透入，且提升外觀意象，能吸引民眾更願意走入傳統市場，此外，他也呼籲盤點停車空間，讓買菜更加方便。