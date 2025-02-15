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SRF桃科設廠 桃市擬三度廢許可

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導

SRF電廠進駐桃園科技工業園區爭議持續延燒，傳業者農曆年後拜訪桃園市政府，嘗試說服市府核發營運許可，經發局長張誠強調所有申請必須符合程序，未對要求做任何承諾；地方為阻SRF入園，預計明天成立「桃園市觀新反空汙行動聯盟」抵制。

原本有意進駐桃科的SRF電廠有台灣立方、可寧衛和立疆3家業者，桃園市長張善政上任後，基於觀音空汙與民眾健康問題，力阻進場情事發生，桃市府也2度廢除業者入園許可，行政命令都被經濟部撤銷，仍不排除有第3次廢除動作；桃市府立場堅定，立疆去年底售地退場，仍有2家業者不放棄。

台灣立方設廠進度最快，已接近完工階段，今年初曾向桃市府喊話，強調排放標準絕對能符合環境部標準，也會符合歐盟更高標準。春節過後，公司主管曾拜訪經發局，會談中提到桃園垃圾問題，表明希望能為地方環保盡力，盼市府同意設廠；據指出，可寧衛的工程進度過半，也希望與市府溝通。

張誠強調一切按程序，市府立場不變，維護市民健康優先；市府指出，台灣立方去年12月19日向環保局申請固定汙染源設置許可證，但欠缺汙染排放許可權，當時要求補正，但該公司皆未補正，今年1月10日已駁回。

據了解，市政府當初廢除台灣立方等3家新設立的SRF發電廠入園（桃科）許可時，同時撤銷業者的汙染排放許可權，由於汙染排放許可權的審查權責在地方政府，申請已被駁回，業者拿不到汙染排放許可權，即使有經濟部入園許可，設施也無法運作。

SRF

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