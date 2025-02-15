民眾不當使用 桃園公園遊具毀損多

桃園市政府斥資數億元在全市各地打造特色公園，去年下半年陸續啟用，但今年春節人潮眾多，不少遊具設施毀損，目前還在趕工修復，引起民代關切。工務局調查毀損原因多與不當使用有關，近日除加裝標誌警語，也將研擬如何降低故障率。

桃園市長張善政上任後，陸續在桃園、中壢、八德、平鎮、大園、龍潭和楊梅規畫特色公園，各地興建或改造經費動輒數千萬元，除八德區楓樹腳公園、楊梅區四維公園與桃園區陽明公園尚在施作，其他4座均啟用，但也傳出不少設施毀損情事。

工務局統計，龍潭運動公園共融式轉轉盤、盪鞦韆、壕溝防墜網都在年節期間損壞，平鎮運動公園的盪鞦韆、防墜網和打水的手壓泵浦也有同樣遭遇，部分已在年後開工時緊急修復，部分還用封鎖線圍起待修。

工務局昨釋出遊具損毀過程影片，龍潭運動公園轉轉盤被孩童當成跳跳床，遊具除了原本水平轉圈設計，也因為孩童跳動左右擺盪，最後因底盤損毀無法再使用。

議員余信憲指出，市府規畫特色公園出發點良善，親子共融環境深獲不少人心，但並非所有設施都適合大人，也有青少年明知使用方式卻不遵守，把遊具當成極限運動挑戰，導致才做好的設施不到半年就壞，市府除了立使用規定與範例，也應思考有無其他方式防止破壞。

工務局統計4座已啟用的特色公園至今共傳15件遊具毀損案，甚至有修好又壞的案例，即使現場有監視器，仍有民眾不遵守，市府也感無奈。工務局表示，未來將在遊具旁貼QR碼，揭露民眾不當使用造成遊具毀損的影片，藉此提醒愛惜公物，後續也將召集專家開會，檢討故障率高的遊具該如何調整使用。