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三灣鄉苗19線因雨路基崩塌搶修 改單線雙向通行

中央社／ 苗栗縣14日電

苗栗縣三灣鄉苗19線5公里處因降雨出現路基崩塌，苗栗縣交通工務處今天指出，經廠商緊急進場暫時於裸露處膠質混凝土，目前此路段採單線雙向通行。

三灣鄉長李運光表示，苗19線道路為頭份市通往南庄獅頭山的替代道路，昨天清晨民眾通報頂寮村路段出現大範圍路基崩塌，影響車輛通行，公所緊急派員放置交通錐警示提醒用路人，今天由苗栗縣交通工務處指派廠商到場處理。

苗栗縣交工處指出，崩塌位置位於苗19線5k（公里）+750處，開口契約廠商今天前往緊急處理，完成邊坡及路基裸露處澆置混凝土、路面導水，並設置臨時護欄及夜間警示設備等。

交工處表示，後續將提報災後復建工程，因此路段目前採單線雙向通行，請民眾通行時，注意行車安全。

崩塌 災後 苗栗縣

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