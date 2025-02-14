桃園SRF發電廠近完工急盼營運許可 地方成立反空汙聯盟

桃園市政府去年兩度廢除3家固態再生燃料棒進桃科設發電廠許可，雖然業者向經濟部訴願獲勝，中央也兩度撤銷市府的處分，但業者仍無法取得營運許可，春節過後，臺灣立方主管拜訪市府經發局，局長張誠未對業者做出任何承諾，強調維護市民健康優先，所有申請都需符合程序，雙方沒有共識或決議。

觀音區在地議員吳進昌為防止SRF發電廠敗部復活，決定16日上午10時，在觀音區召開「桃園市觀新反空汙行動聯盟」成立大會，與理監事會議，強調聯盟要成為市府強力的後盾，共同對抗空汙，保障沿海地區民眾健康。

市府去年8月第2次廢除3家SRF發電廠入園許可後，隔不到三個月，再被經濟部撤銷處分，等於業者的入園許可仍有效，市府雖然表示研議後，不排除還會有第3次廢除許可的動作，今年初環境部公布新訂的SRF排放標準，但是至今不見市府三度廢除許可的動作，期間立疆變賣設廠的8公頃用地，等於退出，處分利益（稅前）高達35億元 。

臺灣立方設廠進度最快，已接近完工階段，今年初向市府喊話，排放標準絕對可以符合環境部公布的標準，也符合歐盟更高的標準。春節過後，公司主管拜經發局，表明希望能為地方環保盡心盡力，也盼市府同意設廠；局長張誠強調一切按程序，市府維護市民健康優先，據指出，可寧衛的工程進度也過半，也希望與市府溝通。

市府指出，臺灣立方去年12月19日向環保局申請固定汙染源設置許可證，但欠缺汙染排放許可權，當時要求補正，但該公司皆未補正，因此在今年1月10日駁回申請。

據了解，市政府當初廢除臺灣立方等3家新設立的SRF發電廠入園（桃科）許可時，同時撤銷業者的汙染排放許可權，業者像經濟部訴願，經濟部撤銷市政府廢除入園許可的處分，但是汙染排放許可權的審查權責在地方政府，目前還在審議委員會待審中，業者拿不到汙染排放許可權，環保局據此無法核給固定汙染源設置許可證。