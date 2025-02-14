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把關百貨公安！桃園市長張善政撂重話 擅自裝修不排除勒令停業

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府聯合稽查小組今天到新光三越桃園店與遠百桃園店檢視公安與消防安全。圖／桃園市政府提供
桃園市政府聯合稽查小組今天到新光三越桃園店與遠百桃園店檢視公安與消防安全。圖／桃園市政府提供

新光三越中港店昨天氣爆釀嚴重死傷，全國重視。桃園市長張善政臉書今發文表達不捨，允提供台中協助，也要求桃市府各單位組聯合稽查小組，檢視百貨商場、美食街等公安，若未經申請擅自裝修，除了重罰，也不排除勒令停業。

桃園市政府昨天下午已針對有施工狀態的統領廣場與ATT筷食尚做第一波聯合稽查，今天上午持續持續，鎖定台鐵火車站前另外2重點除了消防安全、瓦斯管線、建築結構及施工安全防護外，也特別關注美食街與施工中的區域。

張善政強調，市府會要求全市33家百貨業者重新檢視公安與消防安全，也會實地稽查。若未經申請擅自裝修，除了重罰，市府也不排除「勒令停業」等行政裁罰。而未來也會不定期抽檢，防範類似意外。

最後，張善政也提到台中氣爆仍有多名傷者住院治療，盼所有傷者早日康復。桃市府也會持續加強公共場所的安全監控，讓市民生命財產安全不受威脅。

桃園市政府聯合稽查小組今天到新光三越桃園店與遠百桃園店檢視公安與消防安全。圖／桃園市政府提供
桃園市政府聯合稽查小組今天到新光三越桃園店與遠百桃園店檢視公安與消防安全。圖／桃園市政府提供
桃園市政府聯合稽查小組今天到新光三越桃園店與遠百桃園店檢視公安與消防安全。圖／桃園市政府提供
桃園市政府聯合稽查小組今天到新光三越桃園店與遠百桃園店檢視公安與消防安全。圖／桃園市政府提供

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