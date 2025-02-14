把關百貨公安！桃園市長張善政撂重話 擅自裝修不排除勒令停業

新光三越中港店昨天氣爆釀嚴重死傷，全國重視。桃園市長張善政臉書今發文表達不捨，允提供台中協助，也要求桃市府各單位組聯合稽查小組，檢視百貨商場、美食街等公安，若未經申請擅自裝修，除了重罰，也不排除勒令停業。

桃園市政府昨天下午已針對有施工狀態的統領廣場與ATT筷食尚做第一波聯合稽查，今天上午持續持續，鎖定台鐵火車站前另外2重點除了消防安全、瓦斯管線、建築結構及施工安全防護外，也特別關注美食街與施工中的區域。

張善政強調，市府會要求全市33家百貨業者重新檢視公安與消防安全，也會實地稽查。若未經申請擅自裝修，除了重罰，市府也不排除「勒令停業」等行政裁罰。而未來也會不定期抽檢，防範類似意外。