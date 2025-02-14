竹縣青年成家「幸福專賣店」開張 首場今起開放報名

新竹縣政府教育局「協助單身青年成家系列活動」今年邁入第4年，以「幸福專賣店」為主題開跑，持續傳遞「成家無限美好」核心理念，首場即日起開放報名，參加者有機會獲約會基金、電影票及成家喜餅禮盒等好禮，歡迎符合資格的新竹縣單身男女參與，把握機會找到理想的另一半，攜手迎向幸福。

為響應西洋情人節，新竹縣政府今天開記者會，特邀修曼樂團將今年度主題及元素融入歌詞中，以溫暖動人的旋律、輕快的節奏，唱出幸福專賣店的美好氛圍，帶來精采歌唱演出為活動揭開序幕。

新竹縣長楊文科說，縣府推出青年聯誼活動4年來超過千人次參與，今年延續成家無限美好主軸，推出「幸福專賣店」青年聯誼活動，其中2場次更是擴大至近百人參加，因此與往年相較，將擴大至總計將有400人次單身青年男女可參與。

3月首場活動由縣府教育局、警察局及消防局共同合作，邀請未婚警消人員盛大參與，並開放40個名額給一般未婚青年，希望能讓守護城市的英雄，與有緣人相識相知，攜手邁向幸福。

此外，還推出3大幸福好禮，包括場場抽出戀愛幸福旅遊基金，40人場次每場將抽出3千元，而近百人場次將加碼抽出6千元，讓互相有好感的參加者可以出遊為情感加溫，且場場透過趣味互動，有機會獲得如電影票、便利商店電子票券或精美風格禮品。

而今年更特別的是，只要參加活動且有主動來訊分享成家喜悅的第一對新人，也將獲由知名台灣茶甜點品牌專賣店貓茶町贊助價值3萬6千元的喜餅禮盒。

今年依青年日常的興趣喜好嚴選8大主題活動，包括3月「浪漫配方」國際SWING舞蹈與午茶結合，透過肢體互動與暢聊傳遞情感；4月「勇氣配方」戶外探索高低空活動，突破自我勇敢表達；5月「驚喜配方」親手製作幸福味道，讓愛情充滿未知的驚喜。

6月「默契配方」獨木舟挑戰，培養默契；7月「幽默配方」透過表演訓練及團隊分組競賽挑戰，拉近彼此距離；9月「信任配方」團隊遊戲挑戰，學習信任與支持彼此；10月「童心配方」重拾童心，在樂園氛圍中自然互動；11月「好運配方」開運水晶飾品製作，讓幸福與幸運同步發生。

有興趣的單身青年男女可前往報名網站 踴躍報名擴大生活圈，詳情可洽縣府教育局青年事務科，03-5518101分機2824。