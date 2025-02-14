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桃園特色公園爆紅 遊具不到半年損毀多

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市龍潭運動公園的轉轉盤被孩童當成跳跳床，遊具左右擺盪違背原本設計，最後難逃毀損命運。圖／桃園市工務局提供
桃園市龍潭運動公園的轉轉盤被孩童當成跳跳床，遊具左右擺盪違背原本設計，最後難逃毀損命運。圖／桃園市工務局提供

桃園市政府斥資數億元在全市各地打造特色公園，去年下半年陸續啟用，但今年春節人潮眾多，不少遊具設施毀損，目前還在趕工修復。工務局調查毀損原因多與民眾不當使用有關，今釋出相關影片，呼籲民眾愛惜公物。

桃園市政府自市長張善政上任後，陸續在桃園、中壢、八德、平鎮、大園、龍潭和楊梅規畫特色公園，各地興建或改造經費動輒數千萬元，除八德區楓樹腳公園、楊梅區四維公園與桃園區陽明公園尚在施作，其他5座均啟用，但也傳出不少設施毀損情事。

工務局統計，龍潭運動公園共融式轉轉盤、盪鞦韆、壕溝防墜網都在年節期間損壞，平鎮運動公園的盪鞦韆、防墜網和打水的手壓泵浦也有同樣遭遇，部分已在年後開工時緊急修復，部分還用封鎖線圍起待修。

龍潭運動公園的轉轉盤原本設計是水平繞圈，但孩童疑似不知道正確使用方式抓，著遊具攀爬網擺盪和跳躍，其他孩童覺得有趣，見狀跟進，導致遊具支撐點疲乏損壞，無法使用。平鎮的手壓泵浦則是孩童覺得設施出水方式單調，以不明方式堵住出水孔，讓水直接從泵浦上方噴出，水花濺起讓孩童很興奮，但設施喪失了正常功能。

工務局表示，毀損設施雖有廠商保固維修，但並非所有設施或毀損情形都在保固範圍內，緊急修復也得支應費用，金額有待統計。

針對遊具未來維護，工務局已在遊具旁張貼QR碼揭露錯誤使用影片，呼籲民眾愛惜公物，後續也會邀集公園轄管單位及專家開會，檢討調整故障率高的遊具開放模式，呼籲民眾發揮公德心，正常使用，才能延長設施壽命與保障自身遊玩安全。

桃園 運動

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