快訊

逛街遇新光三越氣爆…彰基護理師情侶檔急診魂上身 熱血搶救傷患

深耕基層或布局中央？ 陳其邁「邁盟」人馬漸浮出檯面

飛日本查大S死因？張蘭疑隔空嗆聲S媽：要準備彈藥

台中新光三越氣爆 新竹瓦斯：一周完成商場表內外管安全特檢

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
竹瓦針對供氣轄區百貨公司及大型賣場進行瓦斯管線安全特檢。圖／縣府提供
竹瓦針對供氣轄區百貨公司及大型賣場進行瓦斯管線安全特檢。圖／縣府提供

台中新光三越百貨商場昨天發生氣爆意外，為確保新竹地區各大商場消費者的安全，新竹縣政府產發處立即督促新竹瓦斯公司針對用氣大戶加強巡查，竹瓦今天起將於一周內完成轄區商場的表內外管安全特檢。 

產發處表示，針對此次台中新光三越發生的氣爆案，雖然目前初步判斷跟管線沒有關係，但為了保障民眾的生命財產安全，第一時間除行文督促瓦斯公司針對用氣大戶，如商場跟工廠的瓦斯管線要加強巡查，也行文針對產發處所委託的竹北遠百加強巡檢管線，且在室內裝修時要注意勿破壞維生管線。 

竹瓦公司指出，根據0213欣中公司新聞稿，雖已初步排除氣爆肇因與天然氣有關，竹瓦公司昨天下午仍召開因應會議，會中總經理邱世昌裁示從今天14日起，針對公司供氣轄區百貨公司及大型賣場，包括巨城購物中心、新竹大遠百、大魯閣購物中心、竹北享平方商場、遠東百貨竹北店等進行瓦斯管線安全特檢，確保民眾逛街購物及用餐安全，並於一周內完成上述百貨公司及大型賣場的表內外管安全特檢。 

本次特檢有兩項檢查重點，第一，針對表外管線是否出現鏽蝕、腐蝕等情形，影響用氣安全。第二，檢測表內管線的遮斷設備是否順利啟動，杜絕瓦斯漏氣情況發生。 

消防局也提醒民眾，當聞到瓦斯味時，請記得不要開燈，只要平靜地打開所有的門窗，這樣就不會產生火花，然後關閉瓦斯管開關，直到瓦斯的氣味完全消失。 

另外，聞到瓦斯味時也不要打開冰箱，因為同樣會引起爆炸；且不能馬上打開抽油煙機，因為它帶電，只需缓慢的打開窗戶即可。

台中市 新光三越氣爆

延伸閱讀

影／新光三越氣爆4死、增至34人傷 盧秀燕：協助慰問救濟

不斷更新／台中新光三越疑氣爆坍塌 4死34傷 搜救犬進入現場

台中新光三越氣爆震驚全台！ 高市消防局加強百貨安檢

澳門小妹妹加油！新光三越氣爆2歲女童搶命中 「這3天是關鍵」

相關新聞

台灣燈會舞者慘摔 無雨備惹議

台灣燈會前晚在賴清德總統揮棒下點亮，但當天雨勢不斷，主燈區中央舞台無遮雨設備，多組表演者冒雨在濕滑地面上演出，頻頻跌倒慘...

台中新光三越氣爆 新竹瓦斯：一周完成商場表內外管安全特檢

台中新光三越百貨商場昨天發生氣爆意外，為確保新竹地區各大商場消費者的安全，新竹縣政府產發處立即督促新竹瓦斯公司針對用氣大...

2025台灣燈會桃園青埔登場 封路周邊道路致違停增

2025台灣燈會在桃園青埔登場，帶來不少人潮，但也因為封閉周邊部分道路與停車位帶來交通亂象。

翻新40年竹北仁義市場 昨起停業整修2周將成親子共享場域

新竹縣竹北市近年來發展迅速，各大生鮮賣場紛紛進駐社區，改變民眾的消費型態。為讓傳統市場保持競爭力，並吸引年輕族群走進市場...

西濱擬增南寮漁港交流道 竹市反對

西部濱海公路（台15線）全線僅剩大新竹地區鳳鼻至香山段約10公里未闢建，衍生塞車、大車行駛等險境，公路局預計新設台68與...

逛燈會買伴手禮 「桃金好禮」享優惠

台灣燈會在桃園開跑，吸引國內外遊客賞燈。桃園市經濟發展局抓緊全球綠色消費商機，與中衛發展中心合作，精選2024年競賽獲獎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。