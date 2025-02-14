台中新光三越氣爆 新竹瓦斯：一周完成商場表內外管安全特檢

台中新光三越百貨商場昨天發生氣爆意外，為確保新竹地區各大商場消費者的安全，新竹縣政府產發處立即督促新竹瓦斯公司針對用氣大戶加強巡查，竹瓦今天起將於一周內完成轄區商場的表內外管安全特檢。

產發處表示，針對此次台中新光三越發生的氣爆案，雖然目前初步判斷跟管線沒有關係，但為了保障民眾的生命財產安全，第一時間除行文督促瓦斯公司針對用氣大戶，如商場跟工廠的瓦斯管線要加強巡查，也行文針對產發處所委託的竹北遠百加強巡檢管線，且在室內裝修時要注意勿破壞維生管線。

竹瓦公司指出，根據0213欣中公司新聞稿，雖已初步排除氣爆肇因與天然氣有關，竹瓦公司昨天下午仍召開因應會議，會中總經理邱世昌裁示從今天14日起，針對公司供氣轄區百貨公司及大型賣場，包括巨城購物中心、新竹大遠百、大魯閣購物中心、竹北享平方商場、遠東百貨竹北店等進行瓦斯管線安全特檢，確保民眾逛街購物及用餐安全，並於一周內完成上述百貨公司及大型賣場的表內外管安全特檢。

本次特檢有兩項檢查重點，第一，針對表外管線是否出現鏽蝕、腐蝕等情形，影響用氣安全。第二，檢測表內管線的遮斷設備是否順利啟動，杜絕瓦斯漏氣情況發生。

消防局也提醒民眾，當聞到瓦斯味時，請記得不要開燈，只要平靜地打開所有的門窗，這樣就不會產生火花，然後關閉瓦斯管開關，直到瓦斯的氣味完全消失。

另外，聞到瓦斯味時也不要打開冰箱，因為同樣會引起爆炸；且不能馬上打開抽油煙機，因為它帶電，只需缓慢的打開窗戶即可。