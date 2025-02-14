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翻新40年竹北仁義市場 昨起停業整修2周將成親子共享場域

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
竹北市公所去年成功向經濟部爭取1450萬元經費，推動仁義市場改造計畫，將於即日起分段施工。圖／竹北市公所提供
竹北市公所去年成功向經濟部爭取1450萬元經費，推動仁義市場改造計畫，將於即日起分段施工。圖／竹北市公所提供

新竹縣竹北市近年來發展迅速，各大生鮮賣場紛紛進駐社區，改變民眾的消費型態。為讓傳統市場保持競爭力，並吸引年輕族群走進市場，竹北市公所去年成功向經濟部爭取1450萬元經費，推動仁義市場改造計畫，將於即日起分段施工。

竹北市長鄭朝方表示，傳統市場是地方經濟與社區文化的重要核心，仁義市場已有40多年歷史。為全面提升市場環境與競爭力，本次整修工程設計規畫已完成，而二樓內部設施首先進行改善，並已於2月13日停業整修至2月26日為期兩周。隨後將分段施工，預計於今年第三季完工。施工期間，提醒市民，應避免進入施工區域，以確保安全。

仁義市場的外觀設計將進行全面革新，內部環境也一併改善，目前天花板管線錯綜複雜，將予以美化，並新設照明優化採光。此外，市場內擁有多達八個出入口，動線複雜易迷失，因此將建立清晰的標示系統，提供更明確的導引資訊。

鄭朝方進一步指出，為吸引年輕家庭進入市場，本次特別將兩處閒置空間改造成親子友善區域，使市場不再只是採購場所，也能成為親子共享的生活場域。鄭朝方強調，他會努力把傳統與創新交融，除了為市民帶來更優質的採買體驗，也是一場生活文化的時尚升級。

北市 竹北 鄭朝方

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