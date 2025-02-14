逛燈會買伴手禮 「桃金好禮」享優惠

台灣燈會在桃園開跑，吸引國內外遊客賞燈。桃園市經濟發展局抓緊全球綠色消費商機，與中衛發展中心合作，精選2024年競賽獲獎的6項「桃金好禮」，不但是在地特色伴手禮，還巧思融合商品元素與綠色永續理念設計新包裝，歡迎遊客逛燈會、買桃金好禮享優惠。

入選的桃金好禮各有特色，包括百年永續時尚大房禮盒，全新設計非基改豆干系列禮盒，以活力橘色系為主色調，並將塑膠包層從四層簡化到一層，有效低碳減塑；美德糕餅舖的桃八喜禮盒精選8款糕點，袖套盒設計搭配環保棉繩，方便壓平回收，實用與美感並重。

秘丞手作皂禮盒設計結合插畫特色元素「茶箍」（客語chhà-kû），強調天然植物手作，外盒也加入提把設計，送禮便利又美觀；米干脆禮盒全新設計融入紅、黃的基本色調及象徵希望的國旗藍，呼應忠貞新村的文化底蘊，包裝為防水耐用材質，可重複利用。

堅果樂園五籽登科禮盒內含5種堅果，包裝設計呈現五行元素，巧思將原來的塑膠罐換為鐵罐，方便團購族群用親民價格選購；安首企業有限公司的頭影燈座產品-SHADOW GALLERY光影畫廊投影燈系列，整體包裝質感精緻細膩，兼具標示專利及獲獎資訊。

桃園市經發局指出，遊客可在台灣燈會現場索取限量活動DM，或掃描店家優惠內容QRCORD，立即享有到店或線上購買桃園特色伴手禮優惠，將桃園特色伴手禮帶回家或送親友分享。