西濱擬增南寮漁港交流道 竹市反對

西部濱海公路（台15線）全線僅剩大新竹地區鳳鼻至香山段約10公里未闢建，衍生塞車、大車行駛等險境，公路局預計新設台68與台61南寮漁港系統交流道，昨開綜合規畫期末報告審查會議。新竹市政府認為，此案將重創南寮漁港觀光資源及天然景觀，堅決反對並盼中央修正計畫。

公路局昨天舉行「西濱快速公路鳳鼻至香山段新建工程綜合規畫」期末報告審查會議，新竹市政府交通處長倪茂榮代表市府出席，他說，新建台61高架道路增設鳳鼻、港南交流道已能大幅轉移台15線通過性車流，南寮漁港新設系統交流道計畫，將重創當地觀光資源與天然景觀。

倪茂榮進一步說明，該工程可行性還要考量河川土壤地質條件、出海口水文複雜因素、舊南寮漁港文化保留、香山濕地生態衝擊，及遊憩空間完整性，對當地漁民的影響及氣候條件，如東北季風造成的積沙等。

新竹市議員劉康彥也認為，台61主體工程若再加上台68系統交流道，未來將有無數支橋墩落在新竹漁港，嚴重衝擊景觀，甚至在地居民無法就近使用系統交流道。

竹市府交通處指出，立法院交通委員會與交通部去年6月考察新竹地區交通建設討論會議，市府當時即表達新設系統交流道對於南寮地區弊大於利，時任交通部長的李孟諺當時也在會中回應會以對景觀衝擊影響最小的方式規畫，請公路局重新評估。呼籲公路局重新規畫，訂定可行方案。