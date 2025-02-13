台灣燈會驚喜多 「桃園好農市集」特色產品一次購足

2025台灣燈會昨正式拉開序幕，桃園市農業局規畫「桃園好農市集」，提供超過40攤特色農產品，每日還有限量神農平安米可以領取，還有市集周邊各項特色花燈「桃禮歡喜」光廊好看又好拍，及邀請樂團、川劇變臉及魔術等活動。

台灣燈會一路開展到2月23日止，桃園市農業局表示，「好吃」市集裡有超過40攤桃園特色農特產 有機蔬菜、蜂蜜及桃園黑豬肉乾等特色農產品，要吃在地美食；「好玩」好農市集假日舉辦元宵猜燈謎等好玩活動，有吃又有玩。

「好看」市集周邊各項特色花燈 「桃禮歡喜」光廊、「元宵團園」、「草花之都」及「菜源滾滾」，好看又好拍；「好康」各項農特產品不定時舉辦 市集活動等， 不但能買到超值商品 ，每日還有限量神農平安米可以領取；「好精彩」邀請樂團、川劇變臉及魔術等活動。

桃園市長張善政今表示，因應台灣燈會，桃園市農業局集結農會一同舉辦，市集內有用稻米、稻草、搭建成各種農作物、動物等，於市集及燈區內供民眾拍照，各攤販販售來自桃園市各區的農特產品，且有許多民眾一同共襄盛舉，頗受歡迎，此次透過台灣燈會把桃園的好農行銷出去。

農業局說，想要欣賞具特色的裝置藝術，一定要掌管農業的「五穀神農門」，經過由新屋「長祥宮」加持的神農門讓你新的一年平平安安、收穫滿滿。