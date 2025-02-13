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2025台灣燈會隱藏版限量紀念小物 每日限量發送

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
2025台灣燈會「青春光劇場燈區」以親子及遊戲為主題，自昨起每周一到四下午5點、五六日下午4點，都可以到場索取，發完為止，每天將在「青春光劇場燈區」限量發放300組。圖／青年局提供
2025台灣燈會「青春光劇場燈區」以親子及遊戲為主題，自昨起每周一到四下午5點、五六日下午4點，都可以到場索取，發完為止，每天將在「青春光劇場燈區」限量發放300組。圖／青年局提供

2025台灣燈會「青春光劇場燈區」以親子及遊戲為主題，打造「跳跳跳馬戲團 The Bouncing Circus」充滿馬戲團氛圍的展區，展區內有滿滿的童趣燈具和互動性裝置，內容包括有好玩的跳跳床、迷宮和充氣公園以及各種趣味燈區，非常適合親子同樂。且自昨起每周一到四下午5點、五六日下午4點，都可以到場索取，發完為止，每天將在「青春光劇場燈區」限量發放300組。

青年局長侯佳齡表示，這次「青春光劇場」用創新思維打造「跳跳跳馬戲團」，展覽不再僅能觀賞，還能跟燈具互動，民眾可以在領取限量蛇年拍拍尺夜光手環後，帶著夜光拍拍尺，走進2周限定、不分晝夜的沈浸式樂園。

從斑馬紋的充氣拱門「伸縮夜晚 Inflatable Night」開始，進入白天與黑夜交織的奇幻結界，展區內散落著7組燈光裝置，包括「小丑在做夢 Clown is Dreaming」、「蜥蜴往上爬 Lizard is Climbing Up」、「月亮在唱歌 Moon is Singing」、「馬兒快跑 Horse is Speeding」、「青蛙在打呼 Frog is Snoring」、「狐狸藏星星 Fox is Hiding Stars」及「猴子大眼瞪小眼 Monkeys' Staring Eyes」，每組燈飾都等待著參觀者探索他們背後的有趣故事與驚喜。

而燈區隱藏版限量紀念小物，是結合今年蛇年及燈區的馬戲主題所推出的夜光版蛇年拍拍尺，自昨日每周一到四下午5點、五六日下午4點，都可以到場索取，發完為止，每天將在「青春光劇場燈區」限量發放300組。

2025台灣燈會「青春光劇場燈區」以親子及遊戲為主題，打造「跳跳跳馬戲團 The Bouncing Circus」充滿馬戲團氛圍的展區，展區內有滿滿的童趣燈具和互動性裝置，內容包括有好玩的跳跳床、迷宮和充氣公園以及各種趣味燈區，非常適合親子同樂。圖／青年局提供
2025台灣燈會「青春光劇場燈區」以親子及遊戲為主題，打造「跳跳跳馬戲團 The Bouncing Circus」充滿馬戲團氛圍的展區，展區內有滿滿的童趣燈具和互動性裝置，內容包括有好玩的跳跳床、迷宮和充氣公園以及各種趣味燈區，非常適合親子同樂。圖／青年局提供

台灣燈會 蛇年

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