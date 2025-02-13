虎頭山資收場火警和地方溝通差？傳桃市府不悅 環保局長恐拔官

桃園市政府下午傳出環保局長陳世偉明天改調參事，據指出，主要原因是虎頭山資源回收暫置場2月4日火警，空汙引發民怨，環保局事後跟地方包括里長溝通不良，陳世偉也沒在第一時間或事後疏通民怨，引起市府高層微詞，決定撤換。

據指出，接任陳世偉環保局長一職是立法院議政博物館館長顏己喨，顏在高雄市政府任職，韓國瑜被罷免後來到桃園市政府接環保局副局長，韓國瑜選上立法院院長沒多久，就到立法院擔任議政博物館館長。不過市府人員透露，顏到任日期還不明確，明天起由副局長暫代。

外傳陳世偉被撤換是沒親自到虎頭山火警周邊疏通，引起市府高層不滿，認為陳和地方關係包括民意代表一直沒處理好，不過陳世偉認為團隊一直有在和地方溝通。

桃園區寶山里里長黃寬量表示「我只是反映里民的意見」，說明2月4日晚上虎頭山資收暫置場發生火災的時候，接到很多里民抱怨的電話，環保局基層人員也有到地方來溝通，不過確實沒有看到局長，前市府的時候發生火警，局長會來拜訪里長和議員。

市議員黃家齊認為，環保局平時對議員的反映包括選民服務都做得還可以，他雖然不知道市政府撤換環保局長的原因，不過如果是因虎頭山火警換掉環保局長，讓人質疑是不是代罪操作，犧牲環保局長挽回民調。

不過也有議員認為陳陳世偉的表現並不差，如果以虎頭山資收場火警和地方溝通不良的理由換掉，過於牽強。記者電話聯絡陳世偉訪問被換職務一事，陳未接電話，無法取得回應。