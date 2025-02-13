西濱擬增南寮漁港交流道 竹市府憂衝擊觀光堅決反對

西部濱海公路（台15線）全線僅剩大新竹地區鳳鼻至香山段約10公里未闢建，造成台15線南北向車流長期壅塞，公路局預計新設台68與台61南寮漁港系統交流道。但新竹市政府認為，此舉將重創南寮漁港觀光資源及天然景觀，堅決反對並盼中央修正計畫。

公路局今天召開「西濱快速公路鳳鼻至香山段新建工程綜合規畫」期末報告審查會議，交通處長倪茂榮代表新竹市政府出席，針對會中公路局所提及新設南寮漁港系統交流道，再次表達堅決反對。

倪茂榮指出，新建台61高架道路增設鳳鼻、港南交流道已大幅轉移台15線通過性車流，南寮漁港新設系統交流道計畫，將重創當地觀光資源與天然景觀，其工程可行性還要考量河川土壤地質條件、出海口水文複雜因素、舊南寮漁港文化保留、香山濕地生態衝擊，以及遊憩空間完整性，對當地漁民的影響及氣候條件，如東北季風造成的積沙等。

交通處表示，立法院交通委員會與交通部去年6月考察新竹地區交通建設討論會議，市府站在民意及專業立場即表達新設系統交流道對於南寮地區弊大於利，也因橋梁體積龐大，對整體南寮漁港環境與景觀產生衝擊，亦減少過路車流，影響周邊店家商機，交通部前部長李孟諺於會中表示會以對景觀衝擊影響最小的方式規畫，請公路局重新評估。

新竹市議員劉康彥也表示，台61主體工程若再加上台68系統交流道，未來將有無數支橋墩落在新竹漁港，嚴重衝擊景觀，甚至在地居民無法就近使用系統交流道。

交通處補充，期末報告書未依去年立法院交通委員會與交通部去年6月考察新竹地區交通建設的決議辦理，市府也呼籲公路局，為加速此計畫推動，建議重新思考、調整可行方案與地方持續溝通，重新規畫符合當地需求的道路計畫，與地方共生共榮。