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南寮漁港成棄養熱區？屢傳虐待動物 新竹市府說話了

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
動物救援人士邵柏虎指出，南寮漁港因地處偏遠、缺乏監視器成棄養熱區，近期就接獲貓咪遭人惡意砍傷。圖／邵柏虎提供
動物救援人士邵柏虎指出，南寮漁港因地處偏遠、缺乏監視器成棄養熱區，近期就接獲貓咪遭人惡意砍傷。圖／邵柏虎提供

新竹南寮漁港去年以145萬人次奪下新竹熱門景點亞軍，市府再爭取觀光署3800萬補助，將優化改善17公里海岸線周邊設施。但動保團體指出，漁港周邊成棄養熱區，且監視器缺乏，常有犬貓遭凌虐；市府也表示，已爭取監視器及照明改善規畫。

17公里海岸線風景區範圍從南寮漁港延伸至新竹市與苗栗縣交界，沿線有眾多熱門景點，包括看海公園、海天一線、港南運河、紅樹林公園、風情海岸、海山漁港觀海台、南港賞鳥區等。市府爭取觀光署補助，共計投入3800萬推動「旅遊環境營造計畫優化工程」，改善既有人行步道、觀景平台、休憩區及廁所等設施，預計今年8月完工。

不過動物救援人士邵柏虎指出，南寮漁港因地處偏遠、缺乏監視器成棄養熱區，近期動物通報救援案件更是暴增，光這一年來民間動保協會就接獲有貓咪遭刀砍傷、被8mm鋼珠槍擊頭部等，甚至還有狗被人故意開車撞死、貓狗被下毒毒死案例，但因無法有效蒐證抓不到嫌犯，始終無法遏止周邊動物遭凌虐歪風。

邵柏虎表示，近期去救援受虐貓狗時，更發現女廁外販賣機被人破壞，「顯示都沒在管理」，若連犯罪的行為人都抓不到，來此犯案的人只會越來越多，偏僻的觀光區將成為治安死角，最基本能蒐證的東西只有監視器，其他就是碰運氣有沒有民眾恰巧拍攝到，呼籲政府應該要從源頭來解決。

新竹市動保所表示，動保所於歷次案件通報後，皆與警方立即進行偵辦，目前尚無查獲人為虐待動物事證，並持續由警方加強安全巡查工作。

新竹市產業發展處則表示，為因應新竹漁港日漸增加的觀光規模，市府已爭取到漁業署經費辦理漁港全區監視器及照明改善設計規畫，未來施工完成後，將可提升管理量能進而維護漁港環境品質。

動物救援人士邵柏虎指出，南寮漁港因地處偏遠、缺乏監視器成棄養熱區，近期就接獲小黑狗遭人惡意砍傷。圖／邵柏虎提供
動物救援人士邵柏虎指出，南寮漁港因地處偏遠、缺乏監視器成棄養熱區，近期就接獲小黑狗遭人惡意砍傷。圖／邵柏虎提供
動物救援人士邵柏虎指出，南寮漁港因地處偏遠、缺乏監視器成棄養熱區，近期動物通報救援案件更是暴增，甚至接獲有貓咪被8mm鋼珠槍擊頭部等。圖／邵柏虎提供
動物救援人士邵柏虎指出，南寮漁港因地處偏遠、缺乏監視器成棄養熱區，近期動物通報救援案件更是暴增，甚至接獲有貓咪被8mm鋼珠槍擊頭部等。圖／邵柏虎提供
邵柏虎表示，近期去南寮漁港救援受虐貓狗時，更發現女廁外販賣機被人破壞，質疑「都沒在管理」。圖／邵柏虎提供
邵柏虎表示，近期去南寮漁港救援受虐貓狗時，更發現女廁外販賣機被人破壞，質疑「都沒在管理」。圖／邵柏虎提供
新竹市南寮漁港去年以145萬人次奪下新竹熱門景點亞軍，市府再爭取觀光署3800萬補助，將優化改善17公里海岸線周邊設施。圖／邵柏虎提供
新竹市南寮漁港去年以145萬人次奪下新竹熱門景點亞軍，市府再爭取觀光署3800萬補助，將優化改善17公里海岸線周邊設施。圖／邵柏虎提供

南寮漁港 新竹 棄養 監視器 虐待動物

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