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台灣燈會開幕表演者冒雨慘摔 觀光署：開場前共同評估

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
2025台灣燈會睽違9年重返桃園，不過昨自下午主燈區就開始下雨，且雨勢愈來愈大，而中央舞台未有遮雨設備，導致表演者冒雨表演。記者翁唯真／攝影
2025台灣燈會睽違9年重返桃園，不過昨自下午主燈區就開始下雨，且雨勢愈來愈大，而中央舞台未有遮雨設備，導致表演者冒雨表演。記者翁唯真／攝影

台灣燈會昨晚間於桃園開幕，但因現場下起大雨導致積水，不少開幕表演者滑倒受傷。桃園市政府表示，晚會表演活動與硬體建置皆由觀光署發包執行。對此，觀光署表示，表演前曾與表演團隊共同評估，演出中因雨勢漸大造成場地濕滑，大會立即連繫演出團隊表達慰問，已責成委託團隊的創意森林行銷公司辦理後續處理及慰問事宜。

觀光署指出，台灣燈會為國際活動定位，開燈前及開燈後均有表演活動，昨天開燈前的表演活動在進行前，觀光署與表演團隊共同評估表演是否如期舉辦，因當時雨勢未達停止演出標準，且在專業團隊確認後，方進行表演。

觀光署表示，演出中因雨勢漸大造成的場地濕滑，表演團隊演出時有團員不慎滑倒，因該團員敬業完成演出後，大會立即連繫該演出團隊的中華民國體育運動舞蹈總會，表達慰問之意，並對舞者表達敬意，事後也確認跌倒舞者有瘀青狀況及舞衣舞鞋等損失，全案已責成委託團隊的創意森林行銷公司辦理後續處理及慰問事宜。

觀光署表示，台灣燈會開燈如期如質完成，感謝表演團隊的專業表現與努力付出，始終為觀眾呈現精彩的演出，觀光署重申謝忱。

台灣燈會 桃園 觀光署

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