台灣燈會推伴手好禮 新包裝看見減碳亮點

台灣燈會在桃園吸引國內外遊客賞燈，桃園市經濟發展局抓緊全球綠色消費商機，與中衛發展中心合作，精選2024年競賽獲獎的6項「桃金好禮」，不但是在地特色伴手禮，還特別融合商品元素與綠色永續理念新創設計包裝，讓禮盒兼具提袋可重複再利用功能，響應全球永續發展及商品減碳包裝趨勢，迎合國內外旅客綠色消費需求。

經發局表示，遊客可以在燈會現場索取限量活動DM，或掃描店家優惠內容QRCORD，立即享有到店或線上購買桃園特色伴手禮優惠。

入選的桃金好禮包括百年永續時尚大房禮盒，全新設計非基改豆干系列禮盒，主打健康永續為核心理念，以活力橘色系為主色調。推陳出新的「百年永續食尚大房」，不僅呈現全新視覺風格，禮盒也轉化為提袋，塑膠包層更從四層簡化到一層，達到有效低碳減塑目的，實踐環保及打造健康生活。

還有美德糕餅舖的桃八喜禮盒，精選8款糕點，禮盒融合包裝秉持傳統文化與現代設計，主色調選用大器且象徵吉祥的棗紅色，搭配高雅金色點綴，傳遞東方的祝賀意涵；設計靈感取自燈籠與中國結，展現燈會喜慶氛圍，同時為響應環保與永續發展，禮盒採用袖套盒設計，搭配環保棉繩，不僅減少傳統包裝耗材，還便於壓平回收，實用與美感並重。

秘丞手作皂禮盒，設計結合插畫特色元素「茶箍」（客語chhà-kû），強調天然植物手作，包裝採用素雅質感的通用底盒，傳達業者對品質與美感的堅持，外盒特別也加入提把設計，讓禮盒同時兼具提袋功能，送禮便利又美觀，為最佳實用伴手禮。

其他還有米干脆禮盒，是桃園獨有的美味零食，傳遞忠貞新村文化與生活記憶，全新設計融入紅、黃的基本色調及象徵希望的國旗藍，呼應忠貞新村的文化底蘊與視覺特色。包裝核心為穿著民族服飾的女性形象，搭配五族圖騰，展現文化交融之美。升級後的包裝為可重覆再利用的防水耐用材質，滿足消費者的環保回收使用需求。

堅果樂園五籽登科禮盒，以「五籽登科」為主題，內含5種堅果，包裝上象徵五行元素，寓意補充能量。考量目標族群及響應低碳減塑政策，將原來的塑膠罐替換為鐵罐，方便團購族群用親民價格選購健康、優良的特色組合。

安首企業有限公司的頭影燈座產品，/SHADOW GALLERY光影畫廊投影燈系列，以「春夏秋冬」為主題，品牌核心理念為「生活藝術化」，產品設計著重於四季流轉的自然之美，充分詮釋光影與空間的互動魅力。整體包裝質感精緻細膩，又兼具標示專利及獲獎資訊，突顯產品的專業性與榮譽感。