台灣燈會推伴手好禮 新包裝看見減碳亮點
台灣燈會在桃園吸引國內外遊客賞燈，桃園市經濟發展局抓緊全球綠色消費商機，與中衛發展中心合作，精選2024年競賽獲獎的6項「桃金好禮」，不但是在地特色伴手禮，還特別融合商品元素與綠色永續理念新創設計包裝，讓禮盒兼具提袋可重複再利用功能，響應全球永續發展及商品減碳包裝趨勢，迎合國內外旅客綠色消費需求。
經發局表示，遊客可以在燈會現場索取限量活動DM，或掃描店家優惠內容QRCORD，立即享有到店或線上購買桃園特色伴手禮優惠。
入選的桃金好禮包括百年永續時尚大房禮盒，全新設計非基改豆干系列禮盒，主打健康永續為核心理念，以活力橘色系為主色調。推陳出新的「百年永續食尚大房」，不僅呈現全新視覺風格，禮盒也轉化為提袋，塑膠包層更從四層簡化到一層，達到有效低碳減塑目的，實踐環保及打造健康生活。
還有美德糕餅舖的桃八喜禮盒，精選8款糕點，禮盒融合包裝秉持傳統文化與現代設計，主色調選用大器且象徵吉祥的棗紅色，搭配高雅金色點綴，傳遞東方的祝賀意涵；設計靈感取自燈籠與中國結，展現燈會喜慶氛圍，同時為響應環保與永續發展，禮盒採用袖套盒設計，搭配環保棉繩，不僅減少傳統包裝耗材，還便於壓平回收，實用與美感並重。
秘丞手作皂禮盒，設計結合插畫特色元素「茶箍」（客語chhà-kû），強調天然植物手作，包裝採用素雅質感的通用底盒，傳達業者對品質與美感的堅持，外盒特別也加入提把設計，讓禮盒同時兼具提袋功能，送禮便利又美觀，為最佳實用伴手禮。
其他還有米干脆禮盒，是桃園獨有的美味零食，傳遞忠貞新村文化與生活記憶，全新設計融入紅、黃的基本色調及象徵希望的國旗藍，呼應忠貞新村的文化底蘊與視覺特色。包裝核心為穿著民族服飾的女性形象，搭配五族圖騰，展現文化交融之美。升級後的包裝為可重覆再利用的防水耐用材質，滿足消費者的環保回收使用需求。
堅果樂園五籽登科禮盒，以「五籽登科」為主題，內含5種堅果，包裝上象徵五行元素，寓意補充能量。考量目標族群及響應低碳減塑政策，將原來的塑膠罐替換為鐵罐，方便團購族群用親民價格選購健康、優良的特色組合。
安首企業有限公司的頭影燈座產品，/SHADOW GALLERY光影畫廊投影燈系列，以「春夏秋冬」為主題，品牌核心理念為「生活藝術化」，產品設計著重於四季流轉的自然之美，充分詮釋光影與空間的互動魅力。整體包裝質感精緻細膩，又兼具標示專利及獲獎資訊，突顯產品的專業性與榮譽感。
除了這六項特色款「桃金好禮」，經發局還聯手「2025台灣燈會在桃園」推出超過150家燈會百店串聯優惠，可於燈會現場市集區服務台以及桃園機場捷運站文宣放置處索取限量活動DM或掃描百家優惠內容QRCORD，即日起至2月28日，出示活動DM，前往合作店家或店家線上購買達成指定條件即可享受限時優惠，將桃園特色伴手禮帶回家或送親友分享。
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