桃園13農會15日選舉小組長、會員代表 牽動理監事派系

桃園市各農會小組長、會員代表選舉後天（15日）登場，農業局長陳冠義連日走訪農會了解選票印製及投開票所布置，並表示桃園市有12區農會及中華民國農會中壢辦事處共13區，農會會員人數約5萬人，要選出235組農事小組長及518席會員代表，15日投票選。

陳冠義也提醒各農會會員，15日上午9點至下午1點前，至各小組投開票所投票時，記得帶身分證及印章投票。依農業部公告期程，農會會員選出農事小組組長及會員代表後，基層農會2月底開會員代表大會選出理、監事，接續於3月初召開理、監事會議分別選出理事長、常務監事，並由理事會聘任總幹事。另外，桃園市農會於3月中召開會員代表大會，選出理、監事，於3月底由理、監事分別選出理事長、常務監事，並由理事會聘任總幹事。

另桃園市2個區漁會中壢區、桃園區漁會會員約4千人，漁會的漁民小組長、會員代表2月17日開始受理登記，理、監事另於3月3日開始登記，並訂於3月22日由會員選出漁民小組組長及會員代表，後續進行理、監事、理事長及常務監事等選舉，並聘任漁會總幹事。