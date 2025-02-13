賭上生命表演…台灣燈會開幕冒雨演出 舞者慘摔曝心聲

2025台灣燈會睽違9年重返桃園，昨晚元宵節由賴清德總統拉開序幕，不過自下午主燈區就開始下雨，且雨勢愈來愈大，而中央舞台未有遮雨設備，導致表演者冒雨表演，甚至還因地滑跌倒受傷，有表演者表示，參加大型表演榮幸，但因此受傷感到難過。

台灣燈會昨起自2月23日止，昨晚盛大開幕，也邀請許多表演者共襄盛舉，但因場地因素，無擋雨相關設備，導致民眾各個撐傘參加，而表演者則只能冒雨上陣。

有民眾發文表示，台灣燈會是中央的觀光署主辦，如果臨時取消，會不會有表演團體自己也覺得可惜？現在整個社會的氛圍都變得畸形，甚至可笑，表演者的安全當然重要。

民眾說，但凡是以自己的出發點，難怪當兵不敢被操、學校跑個步喊累老師也不敢多說，就怕出事，動不動就要抱怨？找民意代表？ 那如果全部都取消 會不會又有人罵冷清？凡事都政治化了。

不過有稱是表演者的民眾在底下留言說，他是表演者之一，既然是台灣觀光署和其他地方政府辦的盛大活動，能上台表演當然感到非常榮幸，也很希望能帶給觀眾一場精彩的表演（我是覺得蠻精彩的，我們詮釋了各式各樣的摔法）。

不過話鋒一轉，該表演者說，「但是沒有雨備，要我們邊淋雨邊跳舞，甚至還害我們的團員包括我跌倒受傷，我覺得非常的心痛及難過，舞者們的安全政府有認真考慮過嗎？更何況有些團員再過幾天要代表台灣出國比賽，受傷了怎麼辦？ 」

市議員黃瓊慧、王珮毓也發文說，沒有雨備表演者賭上生命表演，下午踩街活動也是讓樂器直接淋雨，冒雨踩街，請積極改善。

桃園市政府表示，台灣燈會開幕晚會的表演活動與硬體建置，由觀光署發包執行，市府尊重觀光署的規畫安排。對於有表演者在演出過程不慎跌倒，市府也很重視此事，已經第一時間向觀光署反映外界的疑慮，燈會期間會更加留意天氣與場地狀態，讓相關活動都能順利進行。