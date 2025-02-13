台灣燈會在桃園減碳9千噸 瓶裝水減9萬瓶、宣傳紙少9萬

2025台灣燈會在桃園昨天正式登場，桃園市環保局表示，台灣燈會不僅是年度盛事，更是推動低碳永續的重要示範場域。市府先前已邀請各局處提報燈會低碳措施，從事前活動籌備到現場執行全面融入環保低碳概念，估計整體總減碳量將近9000公噸，相當於1萬1200戶家庭一整年的用電碳排放，有效落實能源節省以及廢棄物減量，展現城市對環境永續的承諾。

環保局說明，在展區中處處可見低碳及創意作為，例如燈組材料採用可回收材質，使用樹皮、環保永續材質的布料為主，可分解及可回收。在大會服務台、流動廁所間，也裝設LED節能燈具，不僅具巧思也能節省用電；此外，布展材料也呼應循環經濟，如搭建展間室內外展牆使用可回收的農用啞管，活動結束後回收給農民使用，減少廢材的產生，透過優先使用可重複回收材質，不僅降低資源消耗，也讓燈會場域更簡潔、美觀。

在一次性用品的減少上，燈會全面鼓勵民眾自備環保水壺，減少發放瓶裝水，燈會期間預計約可減少使用近8萬瓶瓶裝水。此外，針對活動手冊與宣傳資料，主辦單位以電子化方式取代紙本資料，減少將近9萬分紙本文宣發放，大幅減少紙張浪費。這次活動的紀念品也多採再生材質，以不提供提袋為原則避免過度包裝。

活動小提燈更是一大亮點，內部的燈泡從傳統燈泡改為LED燈，不僅更省電使用壽命也更長，能有效降低能源消耗和碳足跡，另有半數小提燈製作成以外接行動電源發光之燈具，只需用自己的行動電源接TYPE-C線即可發光，減少電池使用量，整體小提燈燈具的能源消耗將可比傳統燈泡減少將近8成。此外，為了鼓勵民眾將用盡的電池回收，在燈會正式營運期間，民眾更可以至燈會服務台、桃園市12區清潔隊或是便利超商進行回收，響應環保。

環保局表示，今年台灣燈會推估吸引超過1500萬人次參與，為減少交通運輸帶來的碳排放，市府積極推動綠色運輸，除了可搭乘高鐵、捷運、台鐵外，也規畫了5條免費接駁車往返桃園、中壢和楊梅，呼籲民眾多多搭乘接駁車等大眾交通工具，舒適地欣賞燈會之餘，也能減少碳排放。

桃園市主辦台灣燈會多項減碳措施發揮預期效果，在城市宣傳與環境保護之間取得平衡，也讓參與民眾感受熱鬧的節慶氛圍，市府表示未來將持續推動低碳政策，讓大型活動成為落實淨零排放的最佳示範，共同打造更永續的城市。