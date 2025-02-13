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元宵節竹南慈裕宮冒雨炸邯鄲 後龍慈雲宮攻炮城順延

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣元宵慶典重頭戲竹南「炸邯鄲」昨晚間冒雨熱鬧登場，打赤膊的勇士們扛著邯鄲爺繞境中港地區，沿途接受炮仗洗禮。圖／民眾提供
苗栗縣元宵慶典重頭戲竹南「炸邯鄲」昨晚間冒雨熱鬧登場，打赤膊的勇士們扛著邯鄲爺繞境中港地區，沿途接受炮仗洗禮。圖／民眾提供

苗栗縣元宵慶典重頭戲竹南「炸邯鄲」昨晚間冒雨熱鬧登場，打赤膊的勇士們扛著邯鄲爺繞境中港地區，沿途接受炮仗洗禮，途經各宮廟時火力更集中，綿延炮陣震撼人心；另外，後龍慈雲宮的元宵攻炮城活動，則因雨勢順延至周末、日舉辦。

竹南炸邯鄲又稱「造佛」，是當地傳承百年的民俗傳統，相傳能驅疫避邪、迎接財運，連年由300多年歷史的國定古蹟中港慈裕宮舉辦；有別於台東以肉身坐轎被炮炸，竹南則是由打赤膊的勇士們扛著邯鄲爺接受炮仗洗禮。

慈裕宮主委陳萬典表示，其任內20多年來，年年舉辦不曾中斷，期間元宵當晚遇到下雨情狀很少。他說，與台東炸邯鄲方式較為不同，當天大多是傍晚時分就開始集結，打赤膊的勇士們扛著邯鄲爺繞境中港地區，境內各廟宇也都共襄盛舉，以炮陣來迎接，炸得越多越旺越平安。

而原訂舉辦攻炮城活動的後龍慈雲宮則是在昨午緊急發出公告，由於天候不佳降雨影響，考量信眾安全與活動品質，原定連兩日晚間舉辦的攻炮城活動延期，改至15、16日（周六、日）晚間6點至9點舉行。

後龍慈雲宮的元宵攻炮城活動，因降雨順延至本周末、日晚間舉辦。圖／民眾提供
後龍慈雲宮的元宵攻炮城活動，因降雨順延至本周末、日晚間舉辦。圖／民眾提供

元宵 台東 國定古蹟

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