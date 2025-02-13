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苗縣2草莓田私自架網 保育鳥慘死

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣泰安鄉八卦道路草莓田鳥網，連保育類台灣松雀鷹也中網慘死。圖／許家禎提供
苗栗縣泰安鄉八卦道路草莓田鳥網，連保育類台灣松雀鷹也中網慘死。圖／許家禎提供

草莓季遊客湧入草莓田採果，但苗栗縣泰安鄉八卦道路兩處草莓田鳥網，近日赫見9隻鳥陸續掛網，7死2受困，保育類台灣松雀鷹、鵂鶹也慘死網上，警方調查是否涉及刑責。縣府要求業者盡速拆網，否則最高可依野生動物保育法處30萬罰鍰。

苗栗農業處自然生態保育科初步調查，農友架網防止鳥類啄食，因使用細網，鳥類在空中難以辨識，撞上纏繞受困，本月10日、11日接連獲報，其中一張網鵂鶹、五色鳥各1隻，都已死亡。

第二張網上的台灣松雀鷹、鵂鶹，及紫嘯鶇、白腰文鳥和灰鶺鴒死亡，另有2隻受困的白環鸚嘴鵯，其中1隻救下不久死亡，另1隻評估健康狀況後前天野放。

保育科指出，草莓經濟價值高，產季農友可依野生動物保育法申請架設鳥網防治，今年共3件申請案。農友須承諾每早巡護，將死鳥解下並掩埋，如有存活個體即刻釋放，若有鳥類因鳥網受傷導致無法飛行，則通報農業處處理，鳥網於採收季結束後拆除。

但農業處調查，八卦道路兩處草莓園架設的鳥網，都未經合法申請，今派員到草莓田立牌告示，要求3天內自行拆除，否則依法強制拆除，並開罰6萬元至30萬元。至於保育類台灣松雀鷹、鵂鶹中網死亡，則交由警方調查是否涉及刑責。

苗縣府農業處指出，苗栗縣草莓種植多沿台3線種植，農友驅鳥大都使用亮片及假猛禽等嚇阻，申請架鳥網件數不多，但罰則很重，將加強宣導。

生態保育 自然生態 草莓 農業處

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