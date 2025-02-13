桃園首座市立醫院 確定選址八德

桃園市是唯一沒有市立醫院的直轄市，市長張善政昨公布桃園市立醫院選址，將落腳八德區霄裡公園，未來採BOT案方式推動，投資金額將超過91.4億元，目標2033年營運。不少民代分享喜訊，但大溪復興仍欠缺醫療資源，盼未來增設分院。

桃園市近年人口增長迅速，醫療資源相對匱乏，桃園原有2個次醫療區病床床位皆已額滿。桃市府去年爭取重新畫分次醫療區域有成，今年過完年後，盼來衛福部公告在桃園市新增「平德」次醫療區，張善政昨在市政會議說，經評估19個潛在地點後，拍板將在八德霄裡公園設置市立醫院。

張善政表示，八德霄裡公園最終脫穎而出的原因包括土地取得便利性高、位處八德與中壢交界的醫療資源缺乏區域，加上鄰近未來的捷運綠線G29站，交通可及性佳，可服務中壢、八德、大溪及復興等地區民眾，涵蓋約90萬名市民。該處為市有土地，可降低取得成本並縮短建設期程。

桃園市衛生局指出，未來市立醫院將以區域醫院、準醫學中心的高標準建設，規畫設置急性一般病床499床及特殊專科病床150床，醫院特色包括24小時兒科急診、老人醫學及婦幼照護等特色醫學中心，並導入醫養合一及智慧照護概念，因應高齡化社會需求。

八德霄裡公園將設置市立醫院消息一出，不少議員都紛紛在臉書分享訊息。市議員楊朝偉說，期許市立醫院可以成為社區醫療的典範，讓市民不需要為了看病奔波，也希望提前與桃園地區的護理專科學校簽訂建教合作，讓在地護理人員留在桃園。

市議員陳治文則認為，市立醫院規畫位置偏中壢、內壢和龍岡方向，距大溪復興相當遠，偏鄉醫療建設不足且有重症醫療急迫需求，未來希望規畫分院時，能將大溪復興納入選址。

「我們看的是下一個世代。」張善政說，市立醫院未來將以區域醫院等級起步，逐步提升至準醫學中心層級，中長期目標希望建構完整的「桃園市立醫院體系」，除了八德的市立醫院總院為核心，未來希望建立至少2處分院，均衡區域間醫療資源。