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桃園中壢新明市場劣化嚴重 市長張善政拍板拆除重建

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
中壢新明市場大樓是海砂屋，桃市府今拍板拆除重建，將採促參或公辦都更方式，年底前定案。本報資料照片
中壢新明市場大樓是海砂屋，桃市府今拍板拆除重建，將採促參或公辦都更方式，年底前定案。本報資料照片

桃園市中壢新明市場已使用35年，雖然還有20年使用年限，但被鑑定是海砂屋、耐震不足，市府結構劣化快，恐生公共安全疑慮，拍板拆除重建，將採促參或公辦都更方式，年底前定案。

中壢新明市場過去周邊攤販占據道路，交通亂象挨批如第三世界，市府去年大刀闊斧整頓後煥然一新，但市場建物本身仍有待改善，最新鑑定顯示，新明市場的耐震評估數值較2012年明顯下降，主因為氯離子損害及載重增加所致。

經發局副局長耿彥偉表示，1990年完工的新明市場建築物，依去年耐震詳評報告，建築物劣化速度快，雖還有20年使用年限，仍建議拆除重建，有關中繼市場、重建方式、現有公私部門進駐單位安置等議題，將透過市場會報平台進行跨局處協調研議。

都發局長江南志表示，市場拆除重建開發模式，除BOT及公辦都更外，也可考慮結合市場商業與社會住宅等多元方案，都發局將就開發時程、效益等多元面向，綜合研析最適開發方式。市長張善政則強調，新明市場建築物結構強度明顯退化，他已拍板要加速推動拆除重建計畫，今年底前確認辦理方式。

過去新明市場周邊道路長期面臨環境髒亂及交通問題，經發局表示，自去年8月5日以來，已完成道路環境清理、滅鼠、路樹修剪、分隔島改善、路燈更新、植栽補植、道路標線補繪及交通設施設置等工程，並配合中秋節及台灣燈會妝點街景，同時整合各局處及中壢區公所，不定期進行環境整理與違規取締，在市府團隊努力下已見成效。

張善政表示，針對新明市場周邊環境及交通改善，相關局處持應繼續執行交通管理，維護市容秩序，鞏固改善成效；至於傳統市場占用道路、影響環境衛生及公共安全等情形，市府應堅定改善立場，將透過中繼市場等配套措施，協助攤商持續營業，以兼顧攤商權益與城市發展。

中壢 中繼市場 建築

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