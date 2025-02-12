廠商進駐車流增加 竹縣AI園區南側勝利七、八街施工改單行道

新竹縣AI智慧園區位於竹北市，南側主要聯絡道為勝利七街、勝利八街，目前為雙向通行，隨著AI智慧園區廠商進駐衍生大量車流，新竹縣政府委託交通專業單位評估後，規畫勝利七街、勝利八街介於莊敬一路至莊敬北路之區段將改為單向行駛，預計明天起開始施工、3月25日完成全案交通設施與相關管制工程，竣事後開始實施管制單向通行。

交通旅遊處指出，勝利七、八街(介於莊敬一路至莊敬北路區段)目前為雙向通行，隨著AI智慧園區的廠房落成及進駐，預計衍生大量車流，縣府基於有效管制園區周邊行車秩序與紓解交通壅塞暨行車安全等多重考量，在經專業單位評估後，預計將勝利七、八街(介於莊敬一路至莊敬北路區段)改為單向行駛，豆子埔溪北岸勝利八街往西行駛、南岸勝利七街則往東行駛。

新竹縣交通旅遊處及竹北市公所將配合調整相關交通管制措施與設施，施工期間請車輛及用路人依交通維持及相關預告、警告或禁制指示標誌、標線行駛，以確保車行安全。

交旅處表示，此項AI智慧園區南側勝利七、八街行進動線調整案，預計今年03月25日完成全案交通設施與相關管制工程，竣事後開始實施管制單向通行；特別籲請駕駛人應遵循現場交通標誌、標線與號誌行駛，以維行車順暢與安全。施工期間路邊請勿停放車輛，遇雨順延，上下班時段不施作，不便之處敬請見諒。

竹北市勝利七、八街（莊敬一路~莊敬北路）改為單行道公告資訊：