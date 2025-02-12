誰當總統都一樣！苗栗將實施二級制補助 盼建立制度

苗栗縣財政困難，為因應財劃法修正，縣府對鄉鎮市的補助將分為二級制，縣內考核相對富有的5個鄉鎮市列為一級，鄉鎮工程或計畫必須負擔三成配合款，財政二級鄉鎮負擔兩成配合款，縣長鍾東錦希望藉此建立公平的制度，並在下鄉座談會後就開始實施。

大湖鄉長黃惠琴在縣長下鄉座談會反映表示鄉內的歷史建築「保甲所」修繕工程，文觀局函轉文化部公文要求地方必須配合三成五的配合款，這還得出800多萬元，鄉公所連80萬元都「奈毋何」（應付不來、受不了 )，全案陷入困境。

縣長鍾東錦認為這是中央與鄉鎮間的工程計畫案，縣府也難接手，鄉公所可透過立委邱鎮軍將大湖財政困難情況反映給中央，爭取調降配合款比率。

鍾東錦強調，感謝兩名縣籍立委及藍軍在立法院參與財劃法修正，如能真正實施，縣市和鄉鎮財源也都會增加，他認為政治要照制度、秩序和法律才合理，錢的分配就應建立起制度，未來中央任何人當總統都能維持一定的制度，對地方推動建設會更有利。未來鄉鎮如真的財政無法支應提案執行，再另案討論溝通，也可能由縣府提供全額補助，但這種情況只能當成特例，不應該經常發生。

縣府秘書長陳斌山說明苗栗要實施的二級制細節，他指出，縣內目前相對財政較佳的有苗栗、竹南、頭份、苑裡、三義共5個鄉鎮市，地方村里長、代表或議員的提案原則上由縣府補助七成，鄉鎮要自行負擔三成，其他財政相對較不佳的13個鄉鎮列為二級，由縣府補助八成，鄉鎮負擔兩成配合款；財劃法修正如果實施，不僅縣府可增加財源的分配，鄉鎮市公所同樣也增加，補助經費建立起制度後，比較公平，提案的施作也會更方便。