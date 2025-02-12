桃園景福宮「開漳聖王文化季」遶境踩街 交管封路範圍曝光

桃園大廟景福宮主辦的開漳聖王文化季遶境踩街活動將於15日上午7點至晚間8點舉辦，踩街隊伍沿途行經桃園區市中心道路，在藝文廣場及景福宮廟埕有定點演出，將廣邀市民參與此年度盛事。為了讓活動順利進行，警方將針對重點路段交維並實施彈性封路，降低周邊交通負荷。

踩街團隊包括桃園在地鈞天社、懿樂軒、北埔採茶舞、溜冰龍及扮仙Cosplay，為讓更多年輕學子參與民俗活動，由莊敬國小協助邀請在地獲獎優秀學校團隊，如：北門國小扯鈴隊、莊敬國小太鼓隊、國術隊、北科附工儀隊、龍潭高中熱舞社、壽山高中康輔社等參與，另也邀請市府各局處共同協助擴大辦理，希望未來能夠登錄成為桃園另一無形文化資產。

此外，景福宮也開放民眾報名隨香，並鼓勵踩街沿線居民及商家設置香案，安排藝文廣場鑽轎底等活動，一連串充滿創意及創新的踩街遶境活動，使傳統廟會慶典逐漸轉型成「文化廟會」的新樣貌，也為在地增添許多熱鬧氣氛與活力。

桃園警分局交通組組長林健祥表示，依據以往執行景福宮相關遶境及慶讚中元水燈排祈福等活動經驗，此次遶境活動出發及返程時，為確保安全及交通秩序，將會在周邊路口實施彈性封鎖式管制作為，相關路口如下：

1、中山路、民生路口。2、中正路、博愛路口。3、中山路、民權路口。4、中正路、成功路口等4處周邊路口；視活動現場人車流狀況，必要時再強化封鎖管制範圍：1、中山路、民族路口。2、中正路、新民街口等2處路口。

林健祥指出，目的是讓遶境隊伍有序地進入廟埕廣場，降低周邊交通負荷，另外遶境踩街隊伍行經桃園慈護宮、藝文特區廣場（總圖書館）周邊時，也將視人車潮狀況做適度的彈性管制，確保良好交通秩序，如造成用路人短暫不便，敬請見諒。本次活動除了員警交維外，景福宮也動員義警隊員約30名投入協勤，希望讓活動更圓滿順利進行。

桃警呼籲用路人遵從員警及相關人員的引導指揮管制，必要時也會連線警察廣播電台廣播呼籲駕駛人改道行駛，避免交通打結，相關訊息可至景福宮、桃市府文化局網站及桃園閩南官方臉書粉絲專頁查詢。