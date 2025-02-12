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竹縣快捷9號公車 2/13起調整首班車時間

中央社／ 新竹縣12日電

新竹縣快捷9號公車昨天試營運上午竟未發車，縣府更換業者代駛，縣府今天說，依學生乘車情形調整時間班次，竹北市勝利八街首班車時間改為上午6時15分，路線刪減4個站點。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，快捷9號公車昨天起試營運，原首班車是在上午6時從竹北市勝利八街發車，明天起調整為上午6時15分發車，也刪減竹北上十興站、竹市經國路口站、前溪站及台肥五廠站等4個站點。

新竹縣政府交通旅遊處長陳盈州告訴中央社記者表示，今天他隨車視察，發現在上午6時首班車班次無人搭乘，而在6時30分班次則有14人搭乘，為貼近乘車需求，明天起調整為上午6時15分發首班車、6時30分班次維持正常發車。

縣府表示，快捷9號公車路線，從竹北勝利八街停車場發車，沿途行經高鐵新竹站、竹北生醫園區，並停靠多間學校，如六家高中、東海國小、新竹高工、新竹女中、新竹高中與新竹高商等。

竹縣快捷9號公車昨天開學首日試營運，上午首發公車未發車，竹縣府廢止原業者籌備經營路權，改另一家捷乘客運公司代駛，下午成功發車，學生順利搭乘。

公車 新竹 竹北

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