聽新聞
0:00 / 0:00
桃園新屋水流橋銹蝕每逢大雨溢流 地方盼改善
已使用約5、60年的桃園市新屋區石磊里翁林古厝旁水流橋，常年受大雨影響，導致河川容易發生溢流情形，水淹至橋面，讓周邊住戶通行困難也增加危險，地方要求改善相關情況。桃園市水務局回應，將先辦理該處河川清淤疏圳，以確保水流暢通。
該橋橫跨新屋溪，是通往翁林古厝的必經道路之一，也是石磊里民眾的交通要道，市議員陳睿生表示，水流橋已使5、60年，水流橋是1條約8公尺長的跨河橋梁，民眾反映，每逢下大雨，該橋梁都會淹水，而過去新屋溪鮮少有清淤相關的工程，才會造成每逢下雨必淹情形，民眾經常反映遇大雨發生溢流到路面情況，加上過於老舊且護欄多處鏽蝕嚴重，真的相當危險，若不慎打滑、摔車禍摔倒跌落，恐釀嚴重傷害，因此希望相關單位可以著手改善，保障民眾安全。
水務局說，水流橋遇大雨時，易發生樹枝卡在橋墩，導致水位上升後淹沒橋面情形，經會勘後，預計於今年5月1日汛期前，將河道整理及疏濬，提高通洪能力，另也請水流橋轄管機關新屋區公所評估改建橋梁，以提升梁底高程，採不落墩單跨方式改建。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言