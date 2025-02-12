桃園新屋水流橋銹蝕每逢大雨溢流 地方盼改善

已使用約5、60年的桃園市新屋區石磊里翁林古厝旁水流橋，常年受大雨影響，導致河川容易發生溢流情形，水淹至橋面，讓周邊住戶通行困難也增加危險，地方要求改善相關情況。桃園市水務局回應，將先辦理該處河川清淤疏圳，以確保水流暢通。

該橋橫跨新屋溪，是通往翁林古厝的必經道路之一，也是石磊里民眾的交通要道，市議員陳睿生表示，水流橋已使5、60年，水流橋是1條約8公尺長的跨河橋梁，民眾反映，每逢下大雨，該橋梁都會淹水，而過去新屋溪鮮少有清淤相關的工程，才會造成每逢下雨必淹情形，民眾經常反映遇大雨發生溢流到路面情況，加上過於老舊且護欄多處鏽蝕嚴重，真的相當危險，若不慎打滑、摔車禍摔倒跌落，恐釀嚴重傷害，因此希望相關單位可以著手改善，保障民眾安全。