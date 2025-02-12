誇張！桃園平鎮6社區千餘戶自來水變黃河水 台水願清水塔減水費

桃園市平鎮區新英里6個大樓社區1200住戶，近日相繼出現大樓水塔、蓄水池湧現大量黃泥水、及白濁水質，住戶擔心汙染不敢喝，市議員黃敬平接獲陳情，今天下午召開協調會，自來水公司同意改善，黃敬平決議，6大樓社區水塔蓄水池14日前完成清洗，影響用戶用水10至14日期間每戶每天減免1度水費。

黃敬平指出，平鎮新英里的6個大樓社區大約1200戶住戶，每個社區1、20個水塔，自本月10日起，住戶發現水塔及蓄水池受到汙染嚴重，出現黃泥水、或白濁水質，短時間根本無法排放淨空，住戶打開水龍頭嚇到不敢喝，嚴重影響居民飲用水，水塔底部泥沙淤積，勢必重新清洗，也影響住戶用水，里長也緊急通知居民飲用水需過濾沉澱再飲用。

台水第二區管理處副處長吳文忠說，為乾淨用戶端水源，水公司定期進行自來水管排水工作，這次可能操作排水速度過快擾動，底下沉積汙泥排至水管造成水質汙染，目前帶有黃泥水的水管都已排清，進水良好，經派員各大樓社區巡察水塔及蓄水池，並與各社區達成協議，由該處付費負責水塔清洗工作，並對社區水源汙染表達歉意、並酌予減免水費。

黃敬平邀集吳水忠及台水二區管理處代表、新英里長秦耀舜及受影響大樓社區代表，召開協調會，社區住戶代表要求自來水公司應承擔住戶水源汙染清洗水塔費用，並要求水公司對影燴住戶飲用水給予優惠補償；台水二區處代表同意付費各社區水塔清洗及用戶所提減免水費。