快訊

台大、成大教授出軌同1女 傳由小三主責案件？國科會回應了

義大利對黑手黨的百人掃蕩：40年來最大行動

賴清德喊話：總預算送出前 韓國瑜、卓榮泰應盡速協商

聽新聞
0:00 / 0:00

誇張！桃園平鎮6社區千餘戶自來水變黃河水 台水願清水塔減水費

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
平鎮新英里6大樓社區的大樓水塔、蓄水池湧現大量黃泥水及白濁水質，住戶怕汙染不敢喝。圖／市議員黃敬平服務處提
平鎮新英里6大樓社區的大樓水塔、蓄水池湧現大量黃泥水及白濁水質，住戶怕汙染不敢喝。圖／市議員黃敬平服務處提

桃園市平鎮區新英里6個大樓社區1200住戶，近日相繼出現大樓水塔、蓄水池湧現大量黃泥水、及白濁水質，住戶擔心汙染不敢喝，市議員黃敬平接獲陳情，今天下午召開協調會，自來水公司同意改善，黃敬平決議，6大樓社區水塔蓄水池14日前完成清洗，影響用戶用水10至14日期間每戶每天減免1度水費。

黃敬平指出，平鎮新英里的6個大樓社區大約1200戶住戶，每個社區1、20個水塔，自本月10日起，住戶發現水塔及蓄水池受到汙染嚴重，出現黃泥水、或白濁水質，短時間根本無法排放淨空，住戶打開水龍頭嚇到不敢喝，嚴重影響居民飲用水，水塔底部泥沙淤積，勢必重新清洗，也影響住戶用水，里長也緊急通知居民飲用水需過濾沉澱再飲用。

台水第二區管理處副處長吳文忠說，為乾淨用戶端水源，水公司定期進行自來水管排水工作，這次可能操作排水速度過快擾動，底下沉積汙泥排至水管造成水質汙染，目前帶有黃泥水的水管都已排清，進水良好，經派員各大樓社區巡察水塔及蓄水池，並與各社區達成協議，由該處付費負責水塔清洗工作，並對社區水源汙染表達歉意、並酌予減免水費。

黃敬平邀集吳水忠及台水二區管理處代表、新英里長秦耀舜及受影響大樓社區代表，召開協調會，社區住戶代表要求自來水公司應承擔住戶水源汙染清洗水塔費用，並要求水公司對影燴住戶飲用水給予優惠補償；台水二區處代表同意付費各社區水塔清洗及用戶所提減免水費。

黃敬平表示，水公司排水操作嚴重造成6個大樓社區水塔水質汙染，影響住戶飲用水，各社區大都去年底完成水塔清洗，水塔及蓄水池重新清洗，決議由水公司在14日（後天）當天之前完成6個社區水塔蓄水池清洗，影響用戶用水的10至14日期間每戶每天減免1度水費（折合每天減免約20元）。

平鎮新英里6大樓社區的大樓水塔、蓄水池湧現大量黃泥水及白濁水質，住戶怕汙染不敢喝。圖／市議員黃敬平提供
平鎮新英里6大樓社區的大樓水塔、蓄水池湧現大量黃泥水及白濁水質，住戶怕汙染不敢喝。圖／市議員黃敬平提供
平鎮新英里6大樓社區的大樓水塔、蓄水池湧現大量黃泥水及白濁水質，住戶怕汙染不敢喝，議員開協調會解決。圖／市議員黃敬平提供
平鎮新英里6大樓社區的大樓水塔、蓄水池湧現大量黃泥水及白濁水質，住戶怕汙染不敢喝，議員開協調會解決。圖／市議員黃敬平提供

住戶 水公司 黃敬平

延伸閱讀

元宵節台南社區辦活動長者現身 警猜燈謎宣導防詐觀念

全台十大瀏覽社區 「太陽帝國」第一、屏東也有一個

桃園平鎮孕婦突家中產女 夫攜彌月蛋糕謝4消防及時迎產

「猛鬼大樓」故事多 北市府規劃拆除西寧大樓蓋社宅

相關新聞

誇張！桃園平鎮6社區千餘戶自來水變黃河水 台水願清水塔減水費

桃園市平鎮區新英里6個大樓社區1200住戶，近日相繼出現大樓水塔、蓄水池湧現大量黃泥水、及白濁水質，住戶擔心汙染不敢喝，...

爭設苗栗實中案用地卡關 立委陳超明：盼行政院出面協調

苗栗縣政府積極爭取設置「苗栗科學實驗中學」設立案，目前用地取得流程卡關，企需中央支持協助，縣府今天透過立委陳超明邀集國科...

桃園石龍尾快瀕絕濕地植物 公私部門認養埤塘復育

林業保育署新竹分署與荒野保護協會桃園分會認養農田水利署桃園管理處轄管桃園一處埤塘，合作復育台灣稀有水生植物「桃園石龍尾」...

7鳥死2鳥受困苗栗泰安草莓田悲歌 縣府盡速拆鳥網

苗栗縣泰安鄉八卦道路兩處草莓田鳥網，前天、昨天赫見9隻鳥掛網，7死2受困，其中，保育類台灣松雀鷹、鵂鶹也慘死，縣府接獲通...

守護台灣燈會治安！桃警設「迷你超商」供執勤警補體力

台灣燈會將在今天正式揭幕，自上周五起試營運期間，桃園市警局就已安排警力在現場維護安全及疏導交通，但寒流來襲讓在外執勤的員...

桃園首座市立醫院確定了！落腳八德、後續再設2分院

地方關注多時的桃園市立醫院選址今天終於正式公布，地點位於八德區霄裡公園，投資金額將超過91.4億元，目標2033年正式營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。