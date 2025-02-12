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爭設苗栗實中案用地卡關 立委陳超明：盼行政院出面協調

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
立委陳超明表示，該用地9.23公頃範圍內的私有地占比不高，徵收阻力較小且位置適當，會再找機會與行政院溝通，由行政院出面協調。記者吳傑沐／攝影
立委陳超明表示，該用地9.23公頃範圍內的私有地占比不高，徵收阻力較小且位置適當，會再找機會與行政院溝通，由行政院出面協調。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣政府積極爭取設置「苗栗科學實驗中學」設立案，目前用地取得流程卡關，企需中央支持協助，縣府今天透過立委陳超明邀集國科會、新竹科管局及教育部官員召開籌設釋疑會議，針對設置地點及土地取得流程做釐清，盼能早日設校。

這場會議今天上午在陳超明竹南服務處舉行，針對苗縣府初步匡定竹南鎮大同高中旁9.23公頃預定土地，當中縣有地5.88公頃(64%)、私有地3.35公頃(36%)。由於該預定地當初並未在縣府提報桃竹苗大矽谷計畫範圍內，若要辦理區段徵收需徵求國科會正名為用地主管機關，相關流程才能繼續走下去。

縣府指出，當初呈報桃竹苗大矽谷計畫用地時，畫定的三處基地當中雖有規畫公共用地，但並無學校用地；之後在爭取設置苗栗科學實驗中學計畫時，才選定這處位在三塊產業用地居中地理位置的土地，且考量該地9.23公頃範圍內的私有地占比不高，採區段徵收的反彈阻力也會小很多。

不過，會中出席官員表達各自立場及意見，並未正面回應，建議由行政院出面協調。立委陳超明低調表示，現階段各政黨針對財畫法、刪預算及罷免案等爭鬥不休，正處於敏感時刻，部會層級官員確實很為難，還要看上頭風向，他會再找機會與行政院溝通，由行政院出面協調形成共識。

縣府教育處長葉芯慧則表示，原希望爭取國科會、教育部今年度核定，116學年度招生，初步規畫高中部6班、國中部6班、國小部12班、雙語部12班、幼兒園4班共約1200人。

但現階段用地卡關，備用方案除了在校舍未完成前，可以借用其他學校方式上課外，也將規畫竹南當地的大同、興華兩校增班，來消化就學需求。

針對「苗栗科學實驗中學」土地卡關問題，立委陳超明上午邀集國科會、新竹科管局及教育部官員召開籌設釋疑會議，盼中央能協助，爭取早日設校。記者吳傑沐／攝影
針對「苗栗科學實驗中學」土地卡關問題，立委陳超明上午邀集國科會、新竹科管局及教育部官員召開籌設釋疑會議，盼中央能協助，爭取早日設校。記者吳傑沐／攝影

國科會 苗栗縣 行政院 陳超明

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