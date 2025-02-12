7鳥死2鳥受困苗栗泰安草莓田悲歌 縣府盡速拆鳥網

苗栗縣泰安鄉八卦道路兩處草莓田鳥網，前天、昨天赫見9隻鳥掛網，7死2受困，其中，保育類台灣松雀鷹、鵂鶹也慘死，縣府接獲通報，將要求盡速拆網，否則最高可依法處30萬罰鍰。

縣府農業處自然生態保育科初步調查，泰安鄉八卦道路兩處草莓田因著莓成熟，架網防止鳥類啄食，因使用細網，鳥類在空中難以辨識，因此撞上纏繞受困，前天、昨天接獲通報，其中一張網鵂鶹、五色鳥各1隻，都已死亡。

第二張網上的台灣松雀鷹、鵂鶹，及紫嘯鶇、白腰文鳥和灰鶺鴒死亡，另有2隻受困的白環鸚嘴鵯，其中1隻奄奄一息，救下不久死亡，另1隻保育科受理後，評估健康狀況昨天野放。

保育科指出，草莓經濟價值高，農友為了減少鳥害損失，產季可依野生動物保育法申請架設鳥網防治，今年共有3件申請案，農友必須承諾每天早晨巡護，將死亡鳥類解下鳥網並掩埋，如發現存活個體即刻釋放，如有因鳥網受傷導致無法飛行者，則通報農業處處理，鳥網並於採收季結束後拆除。

八卦道路兩處草莓園鳥網，農業處調查事先都未經合法申請，明天將會派員到草莓田立牌告示，要求3天內自行拆除，否則可依野保法強制拆除，並可開罰6萬元至30萬元，另，保育類台灣松雀鷹、鵂鶹也中網死亡，則交由警方調查是否涉及刑責。