桃園石龍尾快瀕絕濕地植物 公私部門認養埤塘復育
林業保育署新竹分署與荒野保護協會桃園分會認養農田水利署桃園管理處轄管桃園一處埤塘，合作復育台灣稀有水生植物「桃園石龍尾」，新竹分署今天上午表示，桃園石龍尾近年在桃園水環境變遷及開發，部分瀕臨滅絕，希望透過復育，使埤塘兼具灌溉及保育功能。
新竹分署表示，「桃園石龍尾」為台灣特有的稀有水生植物，具有纖細的莖葉與獨特的小型粉紅色花朵，適應淺水或濕潤泥地，主要生長在桃園台地的埤塘及濕地環境，早年八德、龍潭一帶曾有紀錄該植物，近年受桃園地區水域環境變遷及開發因素，桃園石龍草棲地大幅消失，部分區域已瀕臨滅絕。
桃園石龍尾是濕地生態系統重要指標物種，存續與當地生物多樣性息息相關，復育工作刻不容緩，該分署與荒野保護協會桃園分會合作，利用該埤塘蓄水功能，直接維護桃園石龍尾族群復育生長，公私跨單位合作及強化國土生態綠網效益，讓埤塘兼具灌溉及保育功能。
新竹分署表示，自去年起與桃園在地保育單位共同合作和協力，進行棲地營造工作，從埤塘管理種下生物多樣性保育種子，利用埤塘及受威脅或瀕絕植物保育工作結合，延續在地環境及植物生長，共同為桃園台地受威脅水生植物維護生態綠網。
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