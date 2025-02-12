聽新聞
0:00 / 0:00
守護台灣燈會治安！桃警設「迷你超商」供執勤警補體力
台灣燈會將在今天正式揭幕，自上周五起試營運期間，桃園市警局就已安排警力在現場維護安全及疏導交通，但寒流來襲讓在外執勤的員警相當辛苦，為了替同仁補充體力，市警局特別在台灣燈會快打任務編組警力待命服勤處所設置超商型補給站，希望員警都能填飽肚子。
桃園市警局指出，以往補給站的點心多為常溫餅乾、礦泉水，乏人問津，今年特地準備保溫箱、電鍋，讓包子、粽子、茶葉蛋及飲料隨時保持熱騰騰，而且無限量供應，光快打警力待命處所5天來就相繼補充了1千多顆茶葉蛋及300多顆包子，尤其茶葉蛋常常剛補貨便一掃而空，供不應求。外勤同仁說，警察局的補給站宛如小型超商，內容非常豐富暖胃又貼心，只差沒把關東煮搬過來而已。
警察局局長吳坤旭叮囑，所有警察局同仁要特別注意保暖身體，尤其是在外執勤的員警，他也特別交待要提供同仁足以抗寒的熱食、熱飲及暖暖包，所以這次在警力待命服勤處所提供的品項豐富多元，有茶葉蛋、包子、粽子、熱咖啡、水果等，晚上8點還有不同的點心如肉圓、麵線羹、熱豆花、燒仙草等，無非是要讓同仁填飽肚子，補充體力面對17天繁重的勤務挑戰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言