守護台灣燈會治安！桃警設「迷你超商」供執勤警補體力

台灣燈會將在今天正式揭幕，自上周五起試營運期間，桃園市警局就已安排警力在現場維護安全及疏導交通，但寒流來襲讓在外執勤的員警相當辛苦，為了替同仁補充體力，市警局特別在台灣燈會快打任務編組警力待命服勤處所設置超商型補給站，希望員警都能填飽肚子。

桃園市警局指出，以往補給站的點心多為常溫餅乾、礦泉水，乏人問津，今年特地準備保溫箱、電鍋，讓包子、粽子、茶葉蛋及飲料隨時保持熱騰騰，而且無限量供應，光快打警力待命處所5天來就相繼補充了1千多顆茶葉蛋及300多顆包子，尤其茶葉蛋常常剛補貨便一掃而空，供不應求。外勤同仁說，警察局的補給站宛如小型超商，內容非常豐富暖胃又貼心，只差沒把關東煮搬過來而已。