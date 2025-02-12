桃園首座市立醫院確定了！落腳八德、後續再設2分院

地方關注多時的桃園市立醫院選址今天終於正式公布，地點位於八德區霄裡公園，投資金額將超過91.4億元，目標2033年正式營運。市長張善政表示，桃園正邁向完整醫療體系的重要里程碑，未來還將增設至少2所分院，盼建構完整的市立醫院網絡。

市府衛生局表示，籌建中的市立醫院規畫設置一般病床499床及特殊專科病床150床，將朝準醫學中心規格邁進，醫院特色包括24小時兒科急診、老人醫學及婦幼照護等特色醫學中心，並導入醫養合一及智慧照護概念，以因應高齡化社會需求。

張善政今在市政會議透露，桃園原來2個次醫療區病床床位皆已額滿，過完年後，衛福部已正式宣布在桃園成立第3個次醫療區，讓市府有足夠的配額開始設立新的醫院跟床位。

張善政表示，近一年的選址過程中，市府評估19個潛在地點，霄裡公園最終脫穎而出的原因包括土地取得便利性高、位處八德與中壢交界的醫療資源缺乏區域，加上未來捷運綠線延伸線將經過附近，交通便利性佳，可服務中壢、八德、大溪及復興等地區民眾。

張善政說，市府將採取BOT模式進行開發，由民間投資興建營運，必要時提供適度財務協助，雖籌建過程涉及都市計畫變更、衛生局審查及衛福部核准等程序，評估市立醫院要到2033年才能營運，但「我們看的是下一個世代」，醫院未來將以區域醫院等級起步，逐步提升至準醫學中心層級。

張善政也提到，桃園中長期目標不止於此，最終他希望建立完整的「桃園市立醫院體系」，除了位在八德的市立醫院總院，還能夠建立至少2座地區醫院分院，平衡區域間醫療資源，提昇桃園的醫療量能，要完成這項工程，未來的路還很漫長，但現在已經踏出關鍵的一步，將以堅定的心，確保市民期待已久的市立醫院能穩步推進。