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新竹快捷9號公車準時發車 王炳漢爭取竹北西區設站

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣政府新闢的快捷9號公車昨天首日試營運業者就出包，新竹縣交旅處長陳盈州今天也隨車視察，督導業者運營狀況，副議長王炳漢也爭取竹北西區也設置站點。記者黃羿馨／攝影
新竹縣政府新闢的快捷9號公車昨天首日試營運業者就出包，新竹縣交旅處長陳盈州今天也隨車視察，督導業者運營狀況，副議長王炳漢也爭取竹北西區也設置站點。記者黃羿馨／攝影

新竹縣政府新闢的快捷9號公車昨天首日試營運業者就出包，新竹縣交旅處長陳盈州今天也隨車視察，督導業者運營狀況，業者也準時6點發車，最終7點47分抵達點站。新竹縣議會副議長王炳漢也爭取竹北西區設置快捷9號站點；交旅處則先規畫幸福巴士接送。

為滿足尖峰時段通學、通勤公車搭乘需求，快捷9號昨起試營運，自竹北市勝利八街發車，行經高鐵站、新竹市多家國立高中職，要讓學生通車順利。不過業者卻出包，2班公車竟未發車，讓學生們還寒風中苦等1小時。

陳盈州今天也隨車視察，業者6點準時發車接送，沿路接送14位學生，並於7點21分抵達新竹高工站，7點24分抵達新竹女中，7點40分抵達新竹中學，7點47分抵達竹商終點站，運營一切順利。

不過新竹縣議會副議長王炳漢發現，快捷9號規畫在中華路以東的竹北市東區，竹北市西區的孩子想搭這條路線的車子上下學，還得家長開車或騎車載他們越過中華路去搭車才行，真的很不方便，「連搭公車上學這種事情都會重東輕西，竹北西區的學生也太委屈了吧！」

王炳漢強調，公家開辦的公車本來就不是以營利為目的，而是要服務地方鄉親，在路線規畫、站點安排上計較成本、效率沒有意義，讓有需要的人能夠真的搭到車才是最重要的，就算不能面面俱到、人人都滿意，至少也要做到「東西平衡」讓西區學生也能安全方便搭車，而不是西區一站都沒有。

王炳漢呼籲，縣府應正視西區交通問題，拿出魄力來徹底改善，並且協調竹北市公所盡速做好站點設置，因為在民眾眼中，政府是一體的，大家不會去計較哪個環節是哪個公部門該負責的，互踢皮球沒有意義，讓他們能夠安全、方便搭車，才是最重要的事。

新竹縣交旅處則表示，已請竹北公所規畫西區幸福巴士，把有搭乘公車需求的乘客，先載到中華路竹北口或竹北火車站，再轉乘往竹市的公路客運或火車通勤。

新竹縣議會副議長王炳漢發現，快捷9號規畫在中華路以東的竹北市東區，竹北市西區的孩子想搭這條路線的車子上下學，還得家長開車或騎車載他們越過中華路去搭車，盼竹北西區也設置站點。記者黃羿馨／攝影
新竹縣議會副議長王炳漢發現，快捷9號規畫在中華路以東的竹北市東區，竹北市西區的孩子想搭這條路線的車子上下學，還得家長開車或騎車載他們越過中華路去搭車，盼竹北西區也設置站點。記者黃羿馨／攝影

公車 新竹 竹北

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