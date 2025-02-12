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拒收民眾仍熱情 竹市清潔隊捐39萬「紅包」做愛心
新竹市環保局長期以來向民眾宣導「不收紅包」，但仍於收運時收到慰勞辛勞的紅包，自2017年至今，累計收到2232個紅包，金額達39萬4187元，紅包將全數轉贈至「新竹市社會救助金專戶」，讓民眾的愛心發揮最大效益，幫助需要協助的弱勢民眾與家庭。
新竹市代理市長邱臣遠指出，為落實清廉施政理念，年節前即請環保局加強宣導，提醒清潔隊員恪遵「公務員廉政倫理規範」，拒收餽贈，維護市府廉潔形象。但因年節期間垃圾量大增，隊員忙於清運，無法當場退還的紅包，皆已依規定由清潔隊交由政風室統一辦理拒收餽贈登錄，展現市府堅持廉潔施政的決心。
紅包象徵好運與祝福，新竹市環保局清潔隊員自初五收運大量垃圾，守護市容環境，今年共收到紅包431個，金額合計5萬9431元。環保局提醒，清潔隊員收取家戶垃圾是份內工作，民眾應摒棄贈送紅包或禮物的習慣，請民眾在收運時使用「辛苦了，謝謝」話語為清潔隊員打氣，就是對他們最大的鼓勵。
環保局呼籲，民眾贈送紅包給清潔隊員亦可能衍生「不違背職務行賄罪」的法律疑慮，市府持續用心服務，感謝民眾支持與肯定，呼籲民眾從日常落實垃圾分類、節能減碳，一起實踐淨零綠生活，共同維護市容整潔，打造宜居永續、幸福友善的竹市。
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