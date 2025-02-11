要求露營區登記 鍾東錦：否則發生重大意外整個產業會崩盤

苗栗縣的露營區家數可說在全台首屈一指，但仍有不少未接受輔導合法化，縣長鍾東錦今天呼籲縣內經營露營區的業者盡快到文化觀光局登記建檔，如果不來，縣府可能很快就會開罰，要業者登記無關合法與否，只是希望建立監控和協助機制，如果苗栗的露營區發生一件重大意外「整個露營產業都會崩盤」。

鍾東錦今天在獅潭鄉辦獅潭、大湖、泰安、卓蘭的分區下鄉座談會，與會基層提及鄉內的露營區多，希望加強改善一些道路路況，也有基層民代反映假日露營遊客多，平常僅10分鐘的路得花上一個半小時，希望警方能協助再強化交管。

針對露營區的問題，鍾東錦呼籲4鄉鎮的首長、村里長及各級民代幫忙轉告業者到文觀局登記，此事無關合法不合法「但你要讓我知道你在哪裡做露營區」，如果不來，縣務會議通過管理辦法後，沒登記的業者就開罰，要求來登記「很單純」，只是想了解有多少人在縣內經營露營區，縣府可以監控，簡單了解垃圾有沒有亂倒等問題。

他強調，露營區合不合法，等中央未來有更細的法條才會依法實施處理，縣府「在意的是遊客的安全」，登記後可利用群組通報大家有關天候、颱風狀況等，避免遊客發生重大意外，否則可能導致縣內的露營產業「整個崩掉」，拜託大家有親朋好友開露營區的一定要請他們來登記，如果要新設，也要選擇合法的地點，作法會比較恰當，大家一起讓苗栗更好。