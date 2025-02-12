鍾東錦訪教部 爭苗栗實中

苗栗縣長鍾東錦為了苗栗科學實驗中學設立案，昨天親自拜會教育部，立委陳超明今天將召開籌設釋疑會議，家長協會2月15日成立促進會爭取中央支持。

鍾東錦在臉書透露，今年新春團拜向神明許願，把苗栗實中爭取下來，他說，苗栗夾在6都的桃園、台中之間，竹南、銅鑼科學園區是竹科的延伸，完全有立場給學生一座實驗中學，誰都沒理由拒絕，「苗栗實中是解決學區爆滿，留下就業就學人口的唯一武器」。

鍾東錦指出，頭份就學人口增加，部分必須要到其他學區上課，挪出部分實驗教室還不足以容納的情況下，必須得在組合屋讀書，雖是調撥教室的權宜之計，有人會說忍3年就好，但在國中孩子的世界，卻是青春的全部，許多優秀學生為搶其他縣市實驗中學的名額，家長擠破頭、舟車勞頓，設苗栗實中有必要性。

縣府教育處調查縣內幼兒園、國中小學生，家長在竹科3095人，竹南科3678人，銅科279人，國家衛生研究院231人，總共7283人，竹科外溢效應明顯。

教育處指出，苗栗實中辦理委託可行性評估招標中，縣長昨率團隊拜會教育部政務次長張廖萬堅等人，當面表達需求，陳超明辦公室今在竹南服務處召開籌設釋疑會議，家長協會15日成立促進會爭取早日設校。

苗栗實中案初步匡定竹南鎮大同高中旁9.23公頃土地，縣府希望爭取國科會、教育部今年度核定，116學年度招生，初步規畫高中部6班、國中部6班、國小部12班、雙語部12班、幼兒園4班共約1200人，校舍未完成前，可以借用方式上課。