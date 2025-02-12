開學日公車沒來 新竹學生苦等1小時

昨天是開學日，新竹縣政府新闢的「快捷9號」公車首日試營運，2班公車竟未發車，讓學生們還寒風中苦等1小時，縣府昨採最嚴厲處分，廢止營運該路線的亦捷客運籌備經營路權，昨下午緊急由捷乘客運代駛，才順利載送學生放學。

為提升新竹縣市學生通學便利性，新竹縣政府新闢快捷9號公車路線，從「竹北勝利八街停車場調度站」發車，沿途行經高鐵新竹站及竹北生醫園區，以串聯新竹高鐵周邊，並停靠多間學校，如六家高中、東海國小、新竹高工、新竹女中、新竹高中與新竹高商等，昨天起試營運。

竹北市民代表陳禹同說，這班「消失的公車」讓學生們苦等1小時，在寒冷的開學日乾等受寒。縣議員吳旭智也到場查看，現場有8位學生等待搭車，因司機臨時出狀況、無法開車，後經他緊急協助載3位學生到竹商，其他則讓家長自行載送，影響民眾對縣府的信任度。

新竹縣長楊文科昨在主管會報表示，因司機調度問題，未能如期發車，但前天凌晨，業者仍向縣府保證正常營運，最終卻未能履行承諾，此行為已經嚴重欺瞞政府，要求交旅處從嚴處分。

交通旅遊處長陳盈州昨緊急調度下午班車，縣府研議後採最嚴厲處分，即日起廢止亦捷籌備經營路權。陳盈州與吳旭智昨下午親自到搭車現場查看，已順利發車，現場有學生回應「此班公車可直達學校，非常方便，會繼續搭乘！」

縣府表示，試營運時刻表改為上午上學時段由勝利八街發車：6時、6時30分；下午放學時段由新竹高商發車：下午4時30分、下午5時，後續將就實際行駛狀況調整時刻。

亦捷客運解釋，昨天1名駕駛突然消失、另名睡過頭，影響到公車營運，該駕駛很自責，公司將懲處記過，向縣府、乘客致歉，縣府祭出停駛處分，將虛心受教。