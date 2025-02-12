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台灣燈會封路 居民怨通行證難用

聯合報／ 記者翁唯真／桃園報導
台灣燈會活動正式開始，配合展區封洽溪路，並提供當地居民通行證，卻有民眾反映出示通行證仍無法順利通行。圖／取自臉書「我是青埔人」
台灣燈會活動正式開始，配合展區封洽溪路，並提供當地居民通行證，卻有民眾反映出示通行證仍無法順利通行。圖／取自臉書「我是青埔人」

2025台灣燈會桃園市中壢青埔地區舉行，今天活動起跑，為配合展區封洽溪路，並提供居民通行證，卻有民眾反映「出示通行證，仍無法順利通行」。市議員黃崇真抱怨，洽溪路整條阻斷封死，也被卡在管制區內，得繞道走外圍。桃園市交通局回應，平日周一至周五下午1點至晚上11點，當地居民憑居民通行證開放由永信路穿越洽溪路。

台灣燈會於機捷A18、A19周邊舉行，配合展區將洽溪路一側車道封閉，變成行人徒步區，黃崇真表示，洽溪路從領航北路至青埔路整條阻斷封死，以為持「居民通行證」可順利返家，未料管制區內仍無法穿越洽溪路，返家得走外圍的領航北路及高鐵南路。民眾下班接送小孩，繞一大圈不僅耽誤時間，遊客車輛也多，回家的路相當遙遠，許多居民反映相當不便，希望可以改善。

有居民於網路社群反映，拿了居民證卻無法暢行無阻，「拿了這張，還是不讓人穿越洽溪路，對於每天要穿越好幾次的人非常困擾」。

交通局回應，原先洽溪路整條道路都無法穿越，只有3個路口時段性管制，需走外圍的領航北路及高鐵南路，不過接到居民反映後，前天開始開放永信路可穿越。

交通局說，平日周一至周五下午1時至晚上11時，當地居民可憑居民通行證開放由永信路穿越洽溪路（惟現場人潮眾多時，將機動封閉洽溪路、永信路口，且不得穿越）。假日周六日上午9時至晚上11時洽溪路、永信路口不開放車輛穿越，為維持路口順暢，洽溪路往A19方向禁止左轉往永信路，其餘路段依原管制時段辦理。

台灣燈會 桃園 高鐵

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