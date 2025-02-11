台灣燈會明正式揭幕！桃警規畫交通快打 2大停車場在這

2025台灣燈會將在明天正式揭幕，共有2大展區，主燈展演場位於機捷A18高鐵桃園站前，機捷A19桃園體育園區範圍則打造為「光的遊戲場」，將吸引大量民眾前往，警方規劃交通快打警力分區維護順暢，並規劃A18、A19周邊停車場免費停車，鼓勵民眾多利用大眾運輸避免人車壅塞。

桃園市交通警察大隊為了燈會期間交通順暢，專案規劃交通快打警力分區執行機動巡邏、事故處理、路況查報、違規取締等工作，立即排除交通障礙，全力維護交通順暢。

自2月7日試營運以來，除每日透過警局聯合指揮所交通行控中心實施監控外，期間處理交通事故、違規停車或臨時交通狀況，交通快打警力皆能迅速處理及排除交通事故。台灣燈會試營運起截至今日交通事故A2類計9件、A3類計16件。

桃園市交通警察大隊長李維振呼籲，賞燈民眾可利用台灣燈會附近A16橫山站周邊停車場及A20興南站停車場，有較大容量的停車位，並提醒高鐵站前路北側往A19方向直到2月23日全時段封閉，由大竹交流道方向往高鐵站方向用路人，建議沿台31高鐵北路過青昇路後往右續行高鐵北路，至青埔路左迴轉往高鐵站；或台31高鐵北路左轉領航南路後，右轉青埔路，再行至高鐵北路右轉往高鐵站方向，並請多利用第2臨停接送區青峰路一段南側上下車。