快訊

元宵節恐要撐傘賞燈！明鋒面通過全台有雨 「這時段」降雨最猛

aespa鎮得住川普？K-pop股意外竄紅 漲幅大勝台積電

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣燈會明正式揭幕！桃警規畫交通快打 2大停車場在這

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
2025台灣燈會將在明天正式揭幕，桃園警方規劃交通快打警力分區維護順暢，並規劃A18、A19周邊停車場免費停車。記者周嘉茹／翻攝
2025台灣燈會將在明天正式揭幕，桃園警方規劃交通快打警力分區維護順暢，並規劃A18、A19周邊停車場免費停車。記者周嘉茹／翻攝

2025台灣燈會將在明天正式揭幕，共有2大展區，主燈展演場位於機捷A18高鐵桃園站前，機捷A19桃園體育園區範圍則打造為「光的遊戲場」，將吸引大量民眾前往，警方規劃交通快打警力分區維護順暢，並規劃A18、A19周邊停車場免費停車，鼓勵民眾多利用大眾運輸避免人車壅塞。

桃園市交通警察大隊為了燈會期間交通順暢，專案規劃交通快打警力分區執行機動巡邏、事故處理、路況查報、違規取締等工作，立即排除交通障礙，全力維護交通順暢。

自2月7日試營運以來，除每日透過警局聯合指揮所交通行控中心實施監控外，期間處理交通事故、違規停車或臨時交通狀況，交通快打警力皆能迅速處理及排除交通事故。台灣燈會試營運起截至今日交通事故A2類計9件、A3類計16件。

桃園市交通警察大隊長李維振呼籲，賞燈民眾可利用台灣燈會附近A16橫山站周邊停車場及A20興南站停車場，有較大容量的停車位，並提醒高鐵站前路北側往A19方向直到2月23日全時段封閉，由大竹交流道方向往高鐵站方向用路人，建議沿台31高鐵北路過青昇路後往右續行高鐵北路，至青埔路左迴轉往高鐵站；或台31高鐵北路左轉領航南路後，右轉青埔路，再行至高鐵北路右轉往高鐵站方向，並請多利用第2臨停接送區青峰路一段南側上下車。

李維振也提醒，開車往機場民眾請提早出發並視路況改道台4線行駛，事前做好路線規劃，避免因人車壅塞延誤時間。

2025台灣燈會將在明天正式揭幕，桃園警方規劃交通快打警力分區維護順暢，並規劃A18、A19周邊停車場免費停車。記者周嘉茹／翻攝
2025台灣燈會將在明天正式揭幕，桃園警方規劃交通快打警力分區維護順暢，並規劃A18、A19周邊停車場免費停車。記者周嘉茹／翻攝

交通事故 台灣燈會 高鐵

延伸閱讀

稱吃藥昏眩沒用！砂石車司機故意轉向路殺黑狗 嘉檢偵結起訴

因應燈會人潮！高鐵加開95班 機動加開全車自由座列車

高鐵驚傳男乘客車廂倒地命危 台中到站電擊搶救緊急送醫

台鐵漲票價補虧損和高鐵差多少 沒說清楚什麼事？

相關新聞

台灣燈會明正式揭幕！桃警規畫交通快打 2大停車場在這

2025台灣燈會將在明天正式揭幕，共有2大展區，主燈展演場位於機捷A18高鐵桃園站前，機捷A19桃園體育園區範圍則打造為...

台灣燈會明登場 桃園會展中心加碼12天「BAO KO Mall」市集

2025台灣燈會即將於2月12日在桃園青埔盛大登場！燈會區域從A18高鐵桃園站主燈區一路延伸到A19體育園區站副燈區，透...

桃捷青線12站有11站高架 民憂過彎噪音大盼地下化

桃園捷運青線可行性研究期中報告送交通部過關，期末報告前需整合地方民意做細部調整。市府捷運工程局今在桃園區辦說明會，民眾參...

苗栗卓蘭盼農損與台中併 縣長鍾東錦打趣：價好就把你們賣過去

苗栗縣卓蘭鎮代會主席詹永光今天在縣長下鄉座談會提案，希望鎮內的農業天然災害勘查納入台中市東勢區等山城區域一併辦理，避免補...

台灣燈會明展開洽溪路遭封 居民通行證用法有限遭抱怨

2025台灣燈會於桃園市中壢青埔地區舉行，明天活動開始，不過配合展區封洽溪路，並提供當地居民通行證，卻有民眾反映出示通行...

兌現承諾！竹市府3月7日開辦泰雅族語認證考前衝刺班

新竹市政府持續推廣原住民族語言文化傳承，去年首辦阿美族語認證考前輔導班線上課程，廣受好評，今年度將於3月7日起至4月18...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。