苗栗後龍好望角「鏡頭君」上線 直播山海美景

苗栗縣政府文化觀光局為打造智慧觀光，提供遊客更優質服務，在後龍鎮好望角觀景平台設360度全景攝影機，即日起提供即時影像，民眾可線上欣賞山海美景，提升智慧觀光體驗。

後龍好望角位處苗栗濱海山丘制高點，視野遼闊，盡覽無敵海景、沿岸白色風車及不時呼嘯而過的國營台灣鐵路股份有限公司海線列車，美不勝收，也是觀賞夕陽絕佳景點。

文觀局長林彥甫今天表示，民眾可透過手機連結到文觀局影音頻道YouTube，就可即時觀看好望角全景直播。

林彥甫說，「鏡頭君」進駐好望角，讓民眾即使無法親臨現場，也能透過即時影像感受景區風光，也讓國際旅客透過網路認識苗栗，進一步提升後龍好望角知名度。此外，遊客也可將即時影像翻拍分享到社群平台，為地方觀光注入更多活力。